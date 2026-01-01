По словам Вольфовича, упор сделан на проверку самых мобильных подразделений ведомства. Для каждой маневренной группы определен свой участок и протяженность марша. Во время марша на проверяемых будут воздействовать диверсионно-разведывательные группы условного противника. После этого подразделения выйдут на участки местности и полигоны, где пройдут контрольные занятия. Будет оценена огневая, физическая и тактическая подготовка каждого военнослужащего. Итоги проверки проанализируют и доложат главе государства.

Замысел проверки был утвержден главой государства в планах на 2026 год. Вольфович отметил, что за этот год проведена масштабная проверка всех структур военной организации государства. "Мы видим, какая обстановка складывается вблизи наших границ. От слаженности, профессионализма, умений, навыков, действий органов пограничной службы зависит обеспечение нашей безопасности", – сказал госсекретарь Совбеза.

Председатель Государственного пограничного комитета Константин Молостов отметил, что за последние три-четыре года маневренные группы пограничных соединений сделали большие шаги в совершенствовании, укомплектовании и подготовке личного состава. "Эта проверка – возможность для нас проявить себя, показать свою готовность, решимость к выполнению задач по охране государственной границы Республики Беларусь", – резюмировал он.

Проверка затронет самые мобильные подразделения, а о ее итогах доложат главе государства. Для пограничников это проверка готовности к задачам на границе, для Минска – часть масштабной проверки структур военной организации государства за год.

Хроника эскалации на белорусско-украинской границе

С февраля 2022 года ситуация на границе Республики Беларусь и Украины ухудшалась: приграничная зона протяженностью более тысячи километров превратилась в территорию постоянного взаимного мониторинга. Летом 2024 года Министерство иностранных дел Украины заявило о концентрации белорусских войск и тяжелой техники в приграничных районах под видом учений. Белорусское оборонное ведомство обвиняло Киев в стягивании подразделений ВСУ, размещении бронетехники в Житомирской области и пролетах разведывательных беспилотников. К концу 2024 года украинская армия завершила возведение фортификационных сооружений, противотанковых рвов и минирование ключевых путей со своей стороны.

В 2025 и 2026 годах обе страны укрепляли оборонительные рубежи. Киев расширил приграничную оборонительную зону и ввел специальный режим, закрыв для гражданского перемещения километровую полосу вдоль границы. Минск ответил развитием военной и дорожной инфраструктуры, строительством новых полевых объектов и регулярными проверками боеготовности Сил специальных операций. Обе стороны обмениваются обвинениями в наращивании сил, а сама граница остается зоной повышенного внимания.

Республика Беларусь создает новое десантное соединение на границе с Украиной. Оно будет дислоцироваться в Гомельской области.