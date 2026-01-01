Республика Беларусь создает новое десантное соединение на границе с Украиной

"Когда на территории твоего южного соседа происходит открытый горячий вооруженный конфликт, обстановка у нас не может быть спокойной на 100%. Она не переходит в какую-то кризисную плоскость. Но эти обвинительные заявления со стороны военно-политического руководства Украины в отношении нас... Они рассматривают нас как некий плацдарм для существующих угроз, чуть ли не для вторжения", – цитирует Белого "Интерфакс".

Глава Генштаба добавил, что "мы постоянно находимся в режиме провокации". По словам Белого, это грозит пограничными инцидентами.

"В то же время мы видим, что и целенаправленных мер по эскалации обстановки со стороны Украины нет. Есть мощнейшее информационно-психологическое воздействие на наше приграничное население, есть воздействие на наших военнослужащих. Но это не переход в какие-то горячие фазы", – подчеркнул Белый.

Географическое положение и стратегическое значение Гомельщины

Гомельская область расположена на юго-востоке Республики Беларусь и занимает ключевое стратегическое положение в регионе. На востоке она граничит с Брянской областью Российской Федерации, а на юге и юго-западе – с Черниговской, Киевской, Житомирской и Ровненской областями Украины. Общая протяженность государственной границы между Республикой Беларусь и Украиной составляет 1084 км, и значительная часть рубежа проходит именно по территории Гомельщины.

Это направление имеет важнейшее оборонное и логистическое значение. Через Гомельскую область проходят основные транспортные магистрали, связывающие Минск и Киев. Само приграничье характеризуется сложным рельефом: знаменитыми Полесскими болотами и густыми лесными массивами, что исторически затрудняет перемещение крупных военных соединений вне оборудованных дорог.

Хроника эскалации и милитаризации белорусско–украинского приграничья

Ситуация на границе двух государств начала стремительно ухудшаться с февраля 2022 года. Вследствие общего обострения обстановки в регионе приграничная зона протяженностью более тысячи километров превратилась в зону постоянного взаимного мониторинга.

Новая волна эскалации наметилась летом 2024 года, когда Министерство иностранных дел Украины официально заявило о концентрации белорусских войск, тяжелой техники, танков и артиллерии в приграничных районах под видом плановых учений. Белорусское оборонное ведомство, в свою очередь, обвиняло Киев в стягивании к границе подразделений ВСУ, размещении бронетехники в Житомирской области и регулярных пролетах разведывательных беспилотников. К концу 2024 года украинская армия завершила масштабное возведение фортификационных сооружений, противотанковых рвов и минирование ключевых путей со своей стороны границы.

В 2025 и 2026 годах обе страны сосредоточились на планомерном укреплении своих оборонительных рубежей. Киев расширил приграничную оборонительную зону и ввел специальный режим, закрыв для гражданского перемещения километровую полосу вдоль рубежа. Минск ответил на это развитием военной и дорожной инфраструктуры, строительством новых полевых объектов и регулярными проверками боеготовности Сил специальных операций.