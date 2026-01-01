Первое сообщение об уничтожении воздушных целей появилось в Telegram-канале мэра Москвы Сергея Собянина в 20:14 мск накануне. В последующих сообщениях также говорилось о группах сбитых дронов, самая многочисленная из которых составляла 24 единицы. Во всех случаях мэр отмечал, что "специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков".

В итоге к полуночи на подходах к Москве было уничтожено 180 воздушных целей.

В период с 1:54 до 2:42 мск в небе над Подмосковьем было сбито еще 70 дронов.

Последнее по времени сообщение об отраженной воздушной атаке появилось в мессенджерах мэра Москвы в 6:09 мск. Градоначальник информировал об уничтожении сразу 20 БПЛА.

На каких направлениях на подлете к столице уничтожались БПЛА, Сергей Собянин не уточнил. Кроме того, неизвестны последствия атаки на земле.

Вечером 16 ноября и в ночь на 17 ноября 2026 года временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились во всех четырех московских аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский. По данным Росавиации, работа аэропортов переводилась в режим согласования (рейсы отправлялись и принимались по отдельному согласованию с соответствующими службами для обеспечения безопасности).

Атаки ВСУ на столичный регион учащаются и усиливаются. В частности, накануне ночью на подлете к Москве было сбито 140 беспилотников, при этом также использовалась тактика воздушных атак волнами.