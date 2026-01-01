Первое сообщение об уничтожении воздушных целей появилось в Telegram-канале мэра Москвы Сергея Собянина в 20:14 мск. В последующих сообщениях также говорилось о группах сбитых дронов, самая многочисленная из которых составляла 24 единицы. Во всех случаях мэр отмечал, что "специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков".

На каких направлениях на подлете к столице уничтожались БПЛА, Сергей Собянин не уточнил. Кроме того, неизвестны последствия атаки на земле.

Последнее по времени сообщение о беспилотниках было опубликовано в 0:06 мск.

Вечером 16 ноября и в ночь на 17 ноября 2026 года временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились во всех четырех московских аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский. По данным Росавиации, работа аэропортов переводилась в режим согласования (рейсы отправлялись и принимались по отдельному согласованию с соответствующими службами для обеспечения безопасности). Во Внукове не исключили, что режим ограничений может продлиться долго, о чем службы аэропорта предупредили в мессенджерах.

Атаки ВСУ на столичный регион учащаются и усиливаются, в частности накануне ночью на подлете к Москве было сбито 140 беспилотников.