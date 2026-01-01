Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в 2:01 мск подтвердил информацию об атаке и заявил, что находится на постоянной связи с Аксёновым. По его словам, власти координируют действия по ситуации на переправе.

Министерство транспорта России сообщило, что специалисты оценивают нанесенный мосту ущерб. По предварительной информации ведомства, непосредственно в результате происшествия на переправе никто не пострадал.

В ближайшее время пройдет заседание правкомиссии по ликвидации последствий атаки на Крымский мост под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина. "В рамках заседания будут рассмотрены вопросы восстановления Крымского моста и организации транспортного сообщения", – сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Что известно о повторной атаке на Крымский мост

О новом происшествии Сергей Аксёнов сообщил ночью 17 ноября. Он призвал жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок в направлении моста и учитывать ограничения при планировании маршрутов.

Михаил Развожаев также рекомендовал автомобилистам скорректировать планы. Тем, кто собирался выехать из Севастополя на материковую часть России через переправу ночью или утром, губернатор посоветовал пока отказаться от поездки.

Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что к ликвидации последствий подключены профильные министерства республики. Он призвал не распространять неподтвержденные сведения о сроках возобновления движения.

Как атаки повлияли на движение поездов

Временное закрытие Крымского моста отразилось на расписании поездов "Таврия". По данным компании "Гранд Сервис Экспресс", 16 ноября задерживались четыре пассажирских состава, следующих в Крым.

По состоянию на 8:30 мск 17 ноября перевозчик сообщил о задержке еще четырех поездов, направляющихся на полуостров. Поскольку после повторной атаки Минтранс объявил о временной остановке как автомобильного, так и железнодорожного движения, ограничения затронули оба вида транспорта.

Какие меры приняли для автомобилистов

После первой атаки власти Краснодарского края организовали пункты обогрева на подъездах к Крымскому мосту со стороны Кубани. По поручению губернатора Вениамина Кондратьева два таких пункта развернули в районе Тамани и возле досмотрового комплекса.

Там водители могли согреться и выпить горячего чая. Для автомобилистов также предусмотрели биотуалеты.

Власти Крыма и Севастополя рекомендовали учитывать ограничения при планировании поездок и следить за официальными сообщениями Минтранса и региональных ведомств. Точные сроки возобновления движения после повторной атаки на момент публикации не назывались.

Как проходила первая атака на Крымский мост 16 ноября

Предыдущий удар по инфраструктуре переправы произошел утром 16 ноября. О нем сообщил Сергей Аксёнов, отметив, что для устранения последствий задействованы необходимые службы, а в Керчи развернут оперативный штаб.

Минтранс России подтвердил, что автомобильная часть Крымского моста подверглась атаке украинских беспилотников. Движение машин временно остановили. По предварительным данным ведомства, пострадавших не было.

Специалисты приступили к восстановительным работам и оценке повреждений. Вечером 16 ноября автомобильное движение удалось возобновить в реверсивном режиме – машины пропускали поочередно в обоих направлениях.

При этом советник главы Крыма Олег Крючков призывал водителей не направляться к переправе до появления официальной информации о ее состоянии и результатах обследования.