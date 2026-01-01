"Противник вновь атаковал Крымский мост. На данный момент движение транспорта приостановлено. <...> О развитии ситуации сообщим дополнительно", – написал Аксёнов в канале в "Максе".

По данным властей, движение по мосту остановили в 23:54 мск 16 ноября.

Ранее, утром 16 ноября, ВСУ уже атаковали Крымский мост. Тогда движение автотранспорта было закрыто с 2:22 мск до 19:04 мск, после чего его возобновили в реверсивном режиме.

Ночью на 15 ноября 2026 года в районе Крымского моста работала система противовоздушной обороны, автомобильный проезд по мосту закрыли в 3:46 мск и сняли в 8:32. По официальным данным, в ту ночь повреждений моста зафиксировано не было.