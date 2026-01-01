В этот день отмечают:

День участковых уполномоченных полиции в России;

Международный день студентов;

Всемирный день ликвидации рака шейки матки;

День осведомленности о синдроме Смита – Магениса;

День защиты черных кошек;

День сёги;

День пешеходного туризма;

День домашнего хлеба;

День сливочного масла;

День пахлавы;

Международный день любителей пива гозе;

День недружелюбия;

День Русалочки;

День обмывщиков;

День рождения Алисы Селезнёвой;

День памяти священномучеников Никандра, епископа Мирского, и Ермея пресвитера;

Ерёмин день.

Праздники 17 ноября 2026 года

День участковых уполномоченных полиции в России. Профессиональный праздник установлен приказом МВД России от 6 сентября 2002 года. Дата выбрана в память о событии 17 ноября 1923 года, когда Народный комиссариат внутренних дел РСФСР утвердил "Инструкцию участковому надзирателю". Этот документ стал одним из оснований для формирования службы участковых в советской милиции. Сегодня участковые уполномоченные отвечают за охрану общественного порядка на закрепленных территориях, профилактику правонарушений и взаимодействие с жителями.

Международный день студентов. Дата посвящена памяти чешских студентов, выступивших против нацистской оккупации. 17 ноября 1939 года немецкие власти закрыли чешские высшие учебные заведения, казнили девять студенческих активистов без суда и отправили более тысячи учащихся в концлагерь. Международным днем студентов эту дату провозгласили в 1941 году на встрече представителей студенческих организаций в Лондоне. Праздник стал символом солидарности учащихся и прав студентов.

Всемирный день ликвидации рака шейки матки. Дата связана с международной стратегией Всемирной организации здравоохранения по искоренению рака шейки матки как проблемы общественного здравоохранения. Она напоминает о важности вакцинации против вируса папилломы человека, регулярного скрининга и своевременного лечения. Главная задача инициативы – сделать профилактику и медицинскую помощь доступными для женщин во всех странах.

День осведомленности о синдроме Смита – Магениса. Информационная дата посвящена редкому генетическому заболеванию, которое обычно связано с нарушением участка 17-й хромосомы или изменениями гена RAI1. Синдром может сопровождаться задержкой развития, нарушениями сна, особенностями поведения и трудностями в обучении. Дата помогает распространять информацию о заболевании и поддерживать людей, живущих с этим диагнозом.

День защиты черных кошек. Зоозащитная дата появилась в Италии по инициативе Ассоциации защиты окружающей среды и животных и впервые отмечалась в 2007 году. Ее учредили, чтобы привлечь внимание к предрассудкам, из-за которых черные кошки сталкиваются с неприязнью, жестоким обращением и трудностями при поиске хозяев. Повод напоминает, что окрас животного не определяет его характер и не приносит несчастья.

День сёги. Сёги – традиционная японская настольная игра, которую часто называют японскими шахматами. Ее главная особенность заключается в том, что взятые у противника фигуры можно возвращать на доску уже на своей стороне. Дату связывают с японской игрой слов: 17 ноября созвучно выражению "хорошо играть в сёги".

День пешеходного туризма. Неофициальный праздник любителей пеших прогулок и путешествий по природным маршрутам. Он напоминает о пользе активного отдыха, знакомстве с природой и возможности исследовать новые места без сложного снаряжения и длительной подготовки.

День домашнего хлеба. Неофициальная гастрономическая дата посвящена выпечке хлеба в домашних условиях. Она напоминает о традициях домашнего хлебопечения и предлагает попробовать новые рецепты, поэкспериментировать с мукой, закваской и добавками.

День сливочного масла. Шуточный гастрономический праздник посвящен одному из самых распространенных продуктов в кулинарии. Масло используют в выпечке, соусах и горячих блюдах, а дата служит поводом вспомнить о его роли в кухнях разных стран.

День пахлавы. Неофициальная дата посвящена популярному восточному десерту из тонких слоев теста, орехов и сиропа или меда. Пахлава известна в Турции, странах Ближнего Востока, на Кавказе и Балканах, причем в разных регионах существуют собственные рецепты и способы приготовления.

Международный день любителей пива гозе. Неофициальный праздник поклонников гозе – немецкого пшеничного пива с кисловатым вкусом, которое традиционно готовят с кориандром и солью. Напиток появился в городе Гослар, а позднее приобрел известность в Лейпциге. Дату отмечают любители этого необычного сорта пива.

День недружелюбия. Шуточную дату также называют Днем удаления из друзей. Ее придумал американский телеведущий Джимми Киммел, впервые предложивший отметить праздник 17 ноября 2010 года. Идея заключалась в том, чтобы пересмотреть список контактов в социальных сетях и удалить людей, с которыми давно утрачена связь или общение стало неприятным.

День Русалочки. Неофициальная дата связана с выходом анимационного фильма студии Disney "Русалочка" в американский прокат 17 ноября 1989 года. Картина стала одной из самых известных экранизаций сказки Ханса Кристиана Андерсена и сыграла заметную роль в возрождении популярности полнометражной анимации Disney в конце XX века.

День обмывщиков. Шуточный повод отметить удачную покупку, получение прав, новоселье или другое приятное событие. Название отсылает к бытовой традиции "обмывать" обновки и достижения за праздничным столом. У даты нет официального учредителя или закрепленного профессионального статуса.

День рождения Алисы Селезнёвой. 17 ноября поклонники отмечают день рождения героини фантастического цикла Кира Булычёва "Приключения Алисы". Алиса Селезнёва – школьница из будущего, путешественница и исследовательница, известная по книгам, мультфильмам и фильму "Гостья из будущего". В литературной хронологии ее день рождения приходится на 17 ноября.

День памяти священномучеников Никандра, епископа Мирского, и Ермея пресвитера. Православная церковь вспоминает христианских проповедников, живших, согласно церковному преданию, в I веке в городе Миры Ликийские. Никандр был епископом, а Ермей – пресвитером; их связывают с кругом учеников апостола Тита. За распространение христианства они подверглись гонениям и приняли мученическую смерть.

Ерёмин день. Название дня связано с памятью священномучеников Никандра и Ермея. По народным поверьям, 17 ноября старались без необходимости не выходить из дома и не одалживать соседям огонь: опасались, что вместе с угольком из жилища уйдут достаток и семейное благополучие. Двери и окна держали закрытыми, а жилище старались оберегать от нечистой силы. Существовала поговорка: "Пришел Ерёма – сиди дома". В народных представлениях домашний очаг и порог считались границей защищенного пространства, которую в этот день старались не нарушать.