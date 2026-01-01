"Демократическая партия заявила, что я должен сложить полномочия, чтобы установить истину. Я согласен. Поэтому я передам полномочия президента Монголии. В отношении меня будет проведено расследование, и моя честь будет восстановлена", – цитирует Хурэлсуха монгольское государственное информационное агентство Montsame.

Президенту предстоит официально подать прошение об отставке, после чего его должен одобрить парламент. Вопрос могут рассмотреть 18 ноября в профильном комитете парламента, а 19 ноября – на пленарном заседании. Для принятия прошения требуется поддержка большинства участвующих в голосовании депутатов.

Суть скандала: судьба аванса на строительство железной дороги

Железная дорога протяженностью 234 км, предназначенная для перевозки угля с месторождения Таван-Толгой к границе с Китаем, была введена в строй в 2022 году. Подрядчиком ее строительства по заказу госкомпании "Эрдэнэс Таван-Толгой" выступила частная монгольская компания Bodi International, контракт был заключен в 2019 году. По некоторым оценкам, финальная стоимость работ со всеми издержками может достигать $1,3 млрд.

Поводом для расследования стали обвинения в возможном хищении и распределении авансового платежа на сумму $110 млн между представителями власти. По утверждениям оппозиции, около $22 млн из этой суммы могли получить представители правящей Монгольской народной партии. Деньги якобы направили на финансирование избирательных кампаний.

Подрядчик отвергает обвинения в причастности к хищениям и утверждает, что столкнулся с задержками финансирования. В заявлении от 16 ноября Bodi International сообщила, что в 2021 году поступление средств от финансирующей стороны существенно отставало от согласованного графика. Чтобы не останавливать строительство, компании пришлось привлекать дополнительные деньги.

По версии подрядчика, аванс в размере 286 млрд тугриков (около $80 млн) был полностью направлен на предусмотренные контрактом строительные работы. Компания заявляет, что стоимость проекта не увеличивалась. Bodi International выразила готовность предоставить следствию финансовые документы.

9 ноября Антикоррупционное ведомство Монголии сообщило, что пока не обнаружило доказательств фигурировавшего в обвинении снятия $110 млн наличными и распределения этих средств в качестве взяток. Следователи подтвердили перевод авансового платежа на 286 млрд тугриков. Проверка финансовых операций продолжается.

16 ноября Демократическая партия потребовала отставки чиновников, фигурирующих в обвинениях, и создания временной парламентской комиссии для расследования предполагаемых злоупотреблений. Все 42 депутата фракции поддержали эту инициативу. Оппозиция также потребовала раскрыть документы о соглашениях по продаже угля госкомпанией "Эрдэнэс Таван-Толгой".

"Эрдэнэс Таван-Толгой" занимается добычей и экспортом угля, в первую очередь в Китай. В числе прочего она разрабатывает Таван-Толгой – одно из крупнейших в мире месторождений коксующегося и энергетического угля.

Роль президента в политической системе Монголии

Монголия – парламентская республика. Основные полномочия сосредоточены у парламента и правительства во главе с премьер-министром. Президент избирается всенародно на шесть лет, представляет страну за рубежом, является верховным главнокомандующим и может накладывать вето на законы.

Очередные президентские выборы в Монголии запланированы на июнь 2027 года. Хурэлсух занимает пост президента с июня 2021 года. При этом политик – влиятельная фигура правящей Монгольской народной партии и бывший премьер-министр, поэтому его уход может обострить внутрипартийный кризис, хотя сам по себе он не означает смену правительства.

Хурэлсух не сможет баллотироваться повторно: после конституционной реформы 2019 года президент избирается только на один шестилетний срок.

Влияние скандала на отношения с Россией

Монголия – давний стратегический партнер России. При Хурэлсухе развивалось сотрудничество в энергетике, торговле и транспорте. В сентябре 2026 года он встречался с Владимиром Путиным, стороны подтвердили заинтересованность в укреплении двусторонних связей.

Резкого ухудшения отношений из-за возможной отставки не ожидается: основные внешнеполитические решения принимают правительство и парламент. Главный риск для Москвы – возможная внутренняя нестабильность, способная затормозить совместные проекты.