Атака продолжалась с 20:00 16 ноября до 8:00 17 ноября. Беспилотники были уничтожены над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ульяновской областями. В список также вошли Московский регион, Башкортостан, Крым и Краснодарский край.

Около 800 беспилотников направлялись к Москве

Одной из главных целей атаки стал Московский регион. По словам мэра столицы Сергея Собянина, с 17:00 16 ноября до 7:00 17 ноября в сторону Москвы и области летели около 800 беспилотников.

Большую часть аппаратов уничтожили на дальних рубежах силы Воздушно-космических сил и ПВО Минобороны. Еще 321 беспилотник нейтрализовали непосредственно на подлете к столице.

В отражении атаки также участвовали бойцы подразделения "Барс Москва". По словам Собянина, за последние два дня они сбили около 300 беспилотников.

На фоне налета временные ограничения вводили в московских аэропортах. Внуково, Домодедово и Жуковский ночью неоднократно приостанавливали прием и отправку самолетов. Шереметьево также временно прекращал обслуживание рейсов. Утром Росавиация сообщила о снятии ограничений.

В Башкирии отразили атаку на промышленные зоны

Массированная атака беспилотников произошла также на промышленные зоны Уфы и Салавата. По информации Госкомитета Башкортостана по чрезвычайным ситуациям, силами Минобороны, охраны предприятий и мобильных огневых групп "Барс" было сбито более 50 дронов.

В ведомстве заявили, что все заводы продолжают работать в штатном режиме, критических повреждений нет. При этом глава республики Радий Хабиров ранее сообщал о повреждении оборудования одного из предприятий в промышленной зоне Уфы.

В Крыму сообщили о погибших, Крымский мост вновь перекрыли

В Ленинском районе Крыма в результате атаки беспилотника погибли два человека. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов. Других подробностей произошедшего он не привел. По его словам, власти окажут необходимую помощь и поддержку родственникам погибших.

Кроме того, ночью 17 ноября глава Крыма сообщил о повторной атаке на Крымский мост. Движение транспорта по переправе временно приостановили, жителей и гостей полуострова попросили воздержаться от поездок в этом направлении.

Это уже вторая остановка движения по мосту за сутки. После предыдущей атаки, произошедшей утром 16 ноября, автомобильное сообщение восстановили вечером в реверсивном режиме. Железнодорожное движение продолжало работать.

О дальнейших изменениях в режиме работы переправы власти обещали сообщить дополнительно.