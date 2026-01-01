По его словам, атака продолжалась с 17:00 16 ноября до 7:00 17 ноября. Большую часть беспилотников, как уточнил градоначальник, уничтожили на дальних подступах к региону. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

"При защите города, кроме сил ВКС ПВО Минобороны, хорошо показали себя бойцы недавно созданного «Барс Москва». За последние два дня ими сбито около 300 вражеских беспилотников. Молодцы", – написал Собянин в "Максе".

На фоне налета Росавиация вводила ограничения на работу московских аэропортов. Внуково, Домодедово и Жуковский ночью принимали и отправляли самолеты по согласованию с соответствующими органами. Шереметьево временно не обслуживал рейсы.

Утром ограничения во всех четырех аэропортах Московского региона сняли. В Росавиации предупредили, что после временных ограничений возможны изменения в расписании, поэтому пассажирам рекомендовали уточнять статус рейсов у авиакомпаний.

Предыдущая крупная атака на Московский регион произошла в ночь на 16 ноября. По данным Собянина, с вечера 15 ноября в сторону региона летели около 600 беспилотников. 191 из них нейтрализовали на подлете к Москве, остальные уничтожили на дальних рубежах.

Предыдущая атака стала одной из крупнейших с начала года. Собянин неоднократно сообщал об уничтожении новых беспилотников, а Росавиация несколько раз меняла режим работы столичных аэропортов. В тот же день в Минобороны России сообщили об уничтожении 1336 беспилотников над российскими регионами за ночь.