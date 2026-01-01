Меры предусматривают заморозку банковских счетов в Великобритании. Под рестрикции подпали архитектурное бюро Ami Gvirtzman Architects 2021 и семь девелоперских компаний: Har Hevron Development Company, Hemdat Shomron, S.A.G. (Velvel) Construction and Development, Lev HaHar Yazamut, Harey Zahav, Ariel Residential Judea & Samaria и Z.F. Building Company.

В санкционный список также включено движение Tzav 9, которое, по данным Лондона, блокирует доставку гуманитарных грузов в Газу.

В Форин-офисе заявили, что санкции объявлены на фоне "ускорения строительства новых поселений". По утверждению британского МИД, "правительство Израиля не только отказалось остановить этот процесс, но и поддержало его", а "за четыре года правления нынешнего израильского правительства было одобрено большее количество поселений, чем за предыдущие 20 лет".

Там же подчеркнули, что решение принято на фоне приближения крайних сроков для участия в тендере на строительство жилья в зоне E-1 на Западном берегу – этот проект, как считают в Лондоне, "угрожает жизнеспособности длительного мира для израильтян и палестинцев".

По данным правозащитной организации "Шалом ахшав" ("Мир – сейчас"), Управление по планированию Израиля в августе 2025 года утвердило планы строительства 3400 единиц жилья в зоне E-1 у крупного поселения Маале-Адумим близ Иерусалима.

Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич тогда заявил, что эти шаги призваны "стереть палестинское государство", а позднее объявил о возобновлении проекта расширения поселенческого комплекса Маале-Адумим и о строительстве нового жилья в E-1.

В феврале 2026 года правительство Израиля одобрило запуск процесса регистрации земель на Западном берегу реки Иордан. Решение принято впервые с 1967 года, когда по итогам Шестидневной войны территория Западного берега, прежде находившаяся под властью Иордании, перешла под контроль Израиля.