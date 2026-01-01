Президент РФ Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин встретятся в Китае на полях АТЭС 19 ноября

По словам помощника президента России Юрия Ушакова, это будет первый контакт трех лидеров в таком формате и пройдет на полях саммита АТЭС.

По информации Axios, партнеры Вашингтона опасаются, что, помимо обсуждения денуклеаризации (отказа от ядерного оружия), на встрече поднимут темы Украины и Тайваня без учета позиций Европы и Киева.

Также, по данным портала, неясно, какое впечатление произведет на мировую аудиторию совместное появление Трампа с российским и китайским лидерами.

"Каждый раз, когда президент Трамп разговаривает или видится с Путиным, это оборачивается плохими новостями для Украины и Европы. Мы готовы ко всему", – приводит Axios слова неназванного европейского чиновника.

Лидеры европейских стран обсудили предстоящую встречу за закрытыми дверями во время саммита в Дублине. По словам дипломатов, американские чиновники пытались преуменьшить значение контакта и снизить ожидания относительно результатов, однако в Европе сохраняется тревога.