По данным ведомства, для атаки использовали высокоточное оружие наземного и воздушного базирования, а также беспилотники. В Минобороны заявили, что среди пораженных целей были предприятия, связанные с производством ракет и ударных БПЛА, энергетические объекты и инфраструктура для перевозки военных грузов.

Какие объекты поразили в Киеве

В столице Украины под удар попали два промышленных предприятия. Одно из них – "Техно-Линкс", где производят и собирают из иностранных комплектующих ударные беспилотники большой и средней дальности, в том числе БПЛА "Лютый".

Также было поражено предприятие "Укрпластик", которое выпускает комплектующие для таких беспилотников.

Кроме того, Минобороны сообщило об ударе по автожелезнодорожному мосту "Южный", используемому для транзитных перевозок военных грузов, и автодорожному мосту "Северный", по которому перевозят вооружение и военную технику ВСУ.

Удары по предприятиям в Запорожской и Черкасской областях

В Запорожье российские военные поразили авиационный двигателестроительный завод "Мотор Сич" и "Ивченко-Прогресс". В ведомстве заявили, что эти предприятия участвуют в проектировании и производстве ракет FP-9, крылатых ракет "Фламинго" и турбореактивных двигателей для управляемых ракет "Нептун-МД".

Еще одной целью в городе стал машиностроительный завод имени Омельченко, где производятся ракеты FP-9 и двигатели для крылатых ракет FP-5 "Фламинго".

В Черкасской области удар пришелся по сборочному предприятию радиоэлектронной промышленности "Оризон-Навигация", где производят ракеты FP-9, а также агрегаты и электронные компоненты для управляемых ракет "Нептун-МД".

В Днепропетровской области поражены заводы и электроподстанция

В Днепре Минобороны заявило о поражении предприятия "Южный машиностроительный завод имени Макарова". По данным ведомства, на его базе производят ракеты FP-9, крылатые ракеты FP-5 "Фламинго" и беспилотники большой и средней дальности.

В Павлограде целью стало предприятие "Софрахим", связанное с производством твердого ракетного топлива, порохов и комплектующих для ракетных систем.

Кроме того, в Минобороны сообщили об ударе по электроподстанции ПС-330 в Днепропетровске, которая обеспечивает электроэнергией предприятия военно-промышленного комплекса и военные объекты ВСУ.

Удары по объектам в Харьковской и Одесской областях

В Харькове российские военные поразили ТЭЦ-5. В ведомстве заявили, что объект обеспечивает электроэнергией предприятия ВПК и военные объекты украинской армии.

В Одесской области под удар попала инфраструктура порта Измаил, предназначенная для разгрузки и хранения грузов военного и двойного назначения.

Также Минобороны сообщило о поражении сухогруза, который находился в море и направлялся в порт Черноморск с грузами военного назначения.