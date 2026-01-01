По информации Минобороны РФ, в результате удара в Киеве поражены:

предприятие ООО "Техно-Линкс", осуществляющее производство и крупноузловую сборку из иностранных комплектующих ударных беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности, в том числе БПЛА Ан-196 "Лютый";

завод "Укрпластик", где изготавливали комплектующие для ударных беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности;

автожелезнодорожный мост Южный и автодорожный мост Северный, используемые для транзитных перевозок военных грузов.

В городе Запорожье поражены:

авиационный двигателестроительный завод "Мотор-Сич" и конструкторское бюро "Ивченко-Прогресс", осуществляющие проектирование и производство оперативно-тактических ракет FP-9, крылатых ракет FP-5 "Фламинго", а также турбореактивных двигателей МС-400 для управляемых ракет "Нептун-МД";

машиностроительный завод им. Омельченко, осуществляющий производство оперативно-тактических ракет FP-9, а также турбореактивных двигателей для крылатых ракет FP-5 "Фламинго";

В Черкасской области поражено предприятие радиоэлектронной промышленности "Оризон-Навигация" в населенном пункте Смела, на базе которого организовано производство оперативно-тактических ракет FP-9 компании "Файер Поинт", а также агрегатов, узлов и электронной компонентной базы для управляемых ракет "Нептун-МД";

В Днепропетровской области:

сборочное предприятие ракетно-космической промышленности "Южный машиностроительный завод имени О.Макарова" в городе Днепр, осуществляющее производство оперативно-тактических ракет FP-9, крылатых ракет FP-5 "Фламинго", а также БПЛА большой и средней дальности;

предприятие по производству твердого ракетного топлива и порохов "Софрахим" в Павлограде, на базе которого организовано производство оперативно-тактических ракет FP-9, крылатых ракет FP-5 "Фламинго", а также комплектующих для стартовых двигателей и боевых частей оперативно-тактических ракет FP-7, "Гром-2" и управляемых ракет "Нептун-МД";

электроподстанция ПС-330 в Днепропетровске, осуществляющая распределение электроэнергии для обеспечения функционирование предприятий военно-промышленного комплекса и военных объектов ВСУ

В Харькове был нанесен удар по ТЭЦ-5 "Харьковская", по данным Минобороны, обеспечивающей выработку электроэнергии для обеспечения функционирования предприятий военно-промышленного комплекса и военных объектов ВСУ.

В порту Измаил в Одесской области поражена инфраструктура предназначенная для разгрузки и хранения грузов военного и двойного назначения для обеспечения ВСУ. Кроме того, на переходе морем поражен морской сухогруз, доставлявший в порт Черноморск Одесской области грузы военного назначения.

Украинские СМИ писали о взрывах в Киеве после полуночи. Утром мэр города Виталий Кличко сообщил, что в городе зафиксированы попадания по Северному и Южному мостам, движение по ним перекрыто. Повреждены системы критической инфраструктуры. Работа киевского метрополитена частично остановлена, движение троллейбусов остановлено. В некоторых районах наблюдаются перебои с водо- и теплоснабжением.

Северный мост (до 2018 года – Московский) – автомобильный мост через Днепр в Киеве, открытый в 1976 году. Соединяет правобережную часть города с жилым массивом Троещина на левом берегу. Длина мостового перехода – около 6,6 км вместе с эстакадами. По мосту проходит линия скоростного трамвая.

Южный мост – автомобильно-железнодорожный мост через Днепр, открытый в 1990 году. Соединяет южные районы правобережного Киева с левобережными жилыми массивами, в частности Осокорками и Позняками. По нему проходят автомобильная дорога и Сирецко-Печерская линия метро. Длина мостового перехода – около 8,8 км вместе с подходами.

В октябре и ноябре мосты также подвергались ударам, движение по ним перекрывали. На этом фоне власти Украины объявили о строительстве восьми новых переправ через Днепр.

С 7 по 13 ноября 2026 года Вооружённые силы России нанесли два массированных и 12 групповых ударов по объектам на территории Украины.

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