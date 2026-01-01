По его словам, вице-премьер Марат Хуснуллин доложил Владимиру Путину о ситуации с Крымским мостом после заседания правительственной комиссии. В ближайшее время специалисты подготовят план восстановительных работ, определят их очередность и сроки.

"Никаких сомнений нет, что мост будет восстановлен и будет еще лучше прежнего", – сказал Песков в комментарии "Известиям".

Что произошло с Крымским мостом

Крымский мост подвергся атакам украинских беспилотников в ночь на 16 и 17 ноября. После повторной атаки движение по автомобильной и железнодорожной частям переправы приостановили.

17 ноября Следственный комитет России подтвердил, что в результате атак были повреждены конструкции моста. В ведомстве сообщили о возбуждении уголовного дела о террористическом акте. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и причастных к атакам лиц.

При этом СК не уточнил, какие именно элементы сооружения получили повреждения. В ряде публикаций и сообщений в интернете появилась информация о возможном обрушении арки и пролета автомобильной части моста. Однако официального подтверждения этим сведениям на момент публикации нет.

Вице-премьер Марат Хуснуллин ранее сообщил, что специалисты осмотрели мост и оценивают последствия атак. По его словам, к восстановлению привлекут необходимые ресурсы, проектировщиков и строителей. Правительственная комиссия также должна определить порядок организации транспортного сообщения на время работ.