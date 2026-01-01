По последним данным чешского радио iROZHLAS, число пострадавших достигло 46. Несколько пассажиров получили тяжелые травмы, большинство отделались легкими повреждениями. Всех пострадавших доставили в больницы.

Авария произошла около 7:00 на железнодорожном мосту над улицей Зейфертова (Seifertova) в районе перекрестка У-Булгара, неподалеку от Главного вокзала Праги. По информации чешских железных дорог, столкнулись два региональных поезда – Os 9409 и Os 9507.

Один из составов следовал в город Миловице, другой прибыл из Млада-Болеслава. Как уточняет профильное издание Zdopravy.cz, в столкновении участвовали электропоезд CityElefant и дизель-поезд RegioFox.

По предварительным данным, оба состава двигались с небольшой скоростью. Представитель пражских пожарных Мирoслав Ржезач заявил, что авария не носила разрушительного характера.

На месте происшествия работают пожарные, полиция и бригады скорой помощи. Для ликвидации последствий столкновения был объявлен второй уровень тревоги. Спасатели занимались эвакуацией пассажиров. Медики направили в больницы людей с наиболее серьезными травмами.

По информации посольства России в Чехии, в результате железнодорожной аварии травмы получил один гражданин РФ. Пресс-секретарь российской дипмиссии Богдан Василивицкий сообщил РИА Новости, что у мужчины диагностированы легкие повреждения головы и руки.

Столкновение привело к перебоям в железнодорожном сообщении в районе Главного вокзала. Движение на участках в направлении Либени и Высочан было приостановлено, часть поездов дальнего следования перенаправили на другие вокзалы Праги.

Пассажирам рекомендовали пользоваться городским общественным транспортом. Чешские железные дороги разрешили принимать свои билеты на отдельных маршрутах метро, трамваев и автобусов.

Причины столкновения поездов устанавливаются. К расследованию обстоятельств аварии приступили полиция и представители железнодорожных служб.