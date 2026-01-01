Содержание книги приводит РИА Новости, в распоряжении которого оказался ее текст.

"Улучшения отношений не случилось. На это было много причин... Значительное расширение НАТО на восток в 2004 году и включение трех прибалтийских государств (Литвы, Латвии и Эстонии), которые были частью Советского Союза, привело Североатлантический альянс к границам России. Это гарантированно должно было вызвать тревогу в Кремле", – написал Байден.

Еще одной причиной сложностей в отношениях с Россией экс-президент назвал военную операцию США в Ираке в 2003 году. По его оценке, из-за действий Вашингтона у американской стороны тогда было не так много друзей в мире.

При этом бывший американский лидер указал и на обстоятельства, которые в начале 2000-х годов давали основания рассчитывать на сближение Москвы и Вашингтона.

В частности, Байден напомнил, что президент России Владимир Путин стал первым мировым лидером, позвонившим тогдашнему главе США Джорджу Бушу после террористических атак 11 сентября 2001 года.

Этот эпизод действительно отмечали и американские официальные лица. В частности, госсекретарь США Колин Пауэлл позднее говорил, что Путин первым позвонил Бушу после терактов и что этот жест имел большое значение для американцев.

Мемуары Байдена "Обещай мне, Америка" посвящены его четырем годам в Белом доме, президентской кампании, работе администрации и решению отказаться от участия в выборах 2024 года. Книга поступает в продажу 17 ноября 2026 года.