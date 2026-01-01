"Кей-поп-охотницы на демонов" отправятся в мировое турне: планируется 150 выступлений в 50 городах

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Что известно о грандиозном туре k-pop-группы из мультфильма

Турне устраивают стриминговый сервис Netflix, где фильм собрал рекордную аудиторию, и глобальная компания AEG Presents, которая занимается организацией концертов, фестивалей и туров крупнейших мировых артистов.

Судя по официальному анонсу Netflix, солистки вымышленной группы Huntrix (название стилизуют как Huntr/х) Руми, Мира и Зои предстанут перед публикой как анимационные персонажи, а не как три реальные певицы, которые выходят на сцену в образах героинь.

Компания обещает, что героини будут взаимодействовать со зрителями с помощью специальных сценических технологий. Пока не объявлено, будет ли это голографическая проекция, экранная анимация, виртуальные аватары или сочетание нескольких технологий.

В представлении будут участвовать каскадеры, живые исполнители, трюки и танцоры. На сцене также появятся участники бойз-бэнда Saja Boys и потусторонний синий тигр Дерпи, запомнившийся зрителям неистребимой манерой ронять окружающие предметы и безуспешно возвращать их на место.

На данный момент объявлено о 61 концерте в 35 городах Северной Америки и Европы. Это только первая часть маршрута тура K-pop Demon Hunters Golden World Tour. Всего организаторы планируют провести более 150 шоу почти в 50 городах. Даты для Азии и Латинской Америки объявят позднее.

В течение лета, начиная с 5 июня, шоу будет проходить в разных городах США, заехав в Канаду всего на один день. В сентябре тур переместится в Европу: в график входят концерты в Швейцарии, Италии, Нидерландах, Австрии, Германии, Дании и Норвегии. В октябре Huntrix отправятся в Бельгию, Францию, Ирландию и Великобританию. Позднее организаторы объявят остановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Латинской Америке.

Арт-директором тура станет Эми Тинкем, режиссер, хореограф и креативный директор концертных и театральных шоу с более чем 25-летним опытом. Она режиссировала шоу для Цирка дю Солей и Disney, ставила танцевальные номера для туров Мадонны и участвовала в организации туров Aerosmith, Мэрайи Кэри и Backstreet Boys. Тинкем также сотрудничала с Бритни Спирс, Полом Маккартни и другими мировыми звездами и ставила иммерсивные представления по мотивам творчества Боба Марли.

Главный вопрос: примут ли участие в туре EJAE, Рей Ами и Одри Нуна

Песни для фильма писал целый коллектив авторов, а над их производством трудились продюсеры как из Голливуда, так и из k-pop-индустрии. Но львиная доля славы досталась певицам корейского происхождения, исполнившим треки Huntrix.

Ранее EJAE (Ким Ын Джэ, одна из авторов песен), Рей Ами и Одри Нуна никогда не работали вместе. Проснувшись знаменитыми на волне успеха фильма, певицы выступали в качестве трио на нескольких крупных телешоу и церемониях, включая "Оскар" – в основном с композицией Golden. Именно за нее авторы музыки и текста в количестве семи человек получили премию. Это был первый "Оскар" в истории жанра k-pop.

Девушек почти сразу начали спрашивать о том, не собираются ли они отправиться в тур, но обычно ответ звучал как "мы бы очень хотели, продолжайте спрашивать". В апреле в интервью Billboard певицы говорили, что были бы рады выступить вместе, но решение зависит от правообладателей франшизы. Они также признавались, что не знают, будут ли задействованы в сиквеле мультфильма, который должен выйти не ранее 2030 года.

Сейчас певицы продолжают сольную карьеру. EJAE, написавшая и исполнившая вокальную партию Руми, в октябре 2026 года вышла замуж за музыкального продюсера Сэма Кима. 13 ноября певица выпустила рождественский сингл Christmas in New York, а 14 декабря она собирается дать свой первый сольный концерт в нью-йоркском Bowery Ballroom. Кроме того, Ким участвовала в записи песни DNA (More Than a Game) для чемпионата мира по футболу 2026 года вместе с Андреа Бочелли, Дэвидом Гетта и Меган Ти Стэллион.

Одри Нуна, исполнившая вокальную партию Миры, в августе выпустила первый сольный сингл за два года – superHuman. В композиции, созданной вместе с продюсером Cirkut, сочетаются рэп, поп и R&B. После выхода фильма певица выступала на фестивалях.

Рей Ами, голос Зои, в октябре представила мини-альбом 2LOUD (ER), расширивший ее сольную дискографию. В релиз вошли шесть композиций, в том числе разные версии заглавной песни 2LOUD.

Что это за фильм: охота на демонов с помощью музыки

"Кей-поп-охотницы на демонов" (K-pop Demon Hunters) вышли на телеэкраны почти полтора года назад. Премьера состоялась 20 июня 2025 года на стриминговом сервисе Netflix. Ленту ждал феноменальный успех.

Оригинальный комедийный мюзикл провел 63 недели подряд в глобальной первой десятке самых популярных фильмов сервиса. Дети и родители, которые сначала отмахивались от нелепого названия, а потом с энтузиазмом рекомендовали его друзьям, пересматривали картину раз за разом, выучив все песни наизусть.

В центре сюжета – три участницы самой популярной в мире k-pop-группы Huntriх. Руми, Мира и Зои ведут двойную жизнь: днем выступают перед многотысячными аудиториями, а в свободное время сражаются с демонами, защищая людей от потусторонних сил. Трио использует свои песни для борьбы с силами тьмы. Их главным противником становится демонический бойз-бэнд Saja Boys, участники которого с помощью музыки собираются завладеть душами поклонников.

Фильм продолжает набирать просмотры: к ноябрю 2026-го их количество перевалило за 670 млн. Для сравнения, в июле издание NME со ссылкой на данные Netflix подсчитало, что у мультфильма было 648,7 млн просмотров по совокупности отчетов платформы – более чем вдвое больше, чем у ближайшего конкурента в рейтинге.

Картина получила две премии "Золотой глобус" в категориях лучший анимационный фильм и лучшая песня (Golden), а также два "Оскара" в тех же номинациях.