Операция Федеральной службы безопасности РФ длилась с начала 2026 года. Ведомство создало контролируемые условия, в которых завербованные Главным управлением разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) и Службой безопасности Украины (СБУ) граждане России в несколько этапов получили от противника:

более 700 кг взрывчатки западного производства;

не менее 40 ударных квадрокоптеров;

шесть гидроциклов;

большое количество различных комплектующих и специальной аппаратуры для сборки и настройки боевых дронов с целью совершения масштабных террористических актов в нашей стране.

Наряду с обычной практикой заброски техники посредством метеозондов и беспилотных летательных аппаратов (всего более 70 единиц), украинские террористы воспользовались территориями третьих стран для доставки гидроциклов, сообщили в ФСБ во вторник, 17 ноября 2026 года.

"Согласно преступному замыслу киевских спецслужб, водные мотоциклы планировалось переоборудовать в боевые безэкипажные катера, снаряженные взрывчатым веществом массой 60 кг в тротиловом эквиваленте и применить их в отношении военных кораблей Военно-морского флота Российской Федерации и гражданских судов, находящихся в акватории Каспийского моря", – уточняется в сообщении.

FPV-дроны с управлением на оптоволокне предполагалось разместить в жилом частном секторе Республики Адыгея и Краснодарского края для атак на военные аэродромы, а также объекты критической инфраструктуры и жизнеобеспечения.

В ноябре 2026 года агенты ГУР МОУ и СБУ перешли к завершающей фазе преступной акции. Для достижения поставленных целей они привели дроны и гидроциклы в боевую готовность и намеревались одновременно запустить их по выбранным целям. Противоправная деятельность была своевременно пресечена сотрудниками ФСБ России.

По результатам мероприятий в столице Адыгеи Майкопе, Тихорецке (Краснодарский край), Кизляре (Дагестан) и Ростове-на-Дону были задержаны четыре члена агентурной группы украинских спецслужб, готовящих теракты. Два человека, оказавшие вооруженное сопротивление, были ликвидированы ответным огнем. Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали.

При захвате преступников обнаружены и обезврежены готовые к применению боевые безэкипажные катера и ударные FPV-дроны. Вся техника изъята.

Следственное подразделение ФСБ России возбудило и расследует уголовное дело по ч. 4 ст. 222.1, ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ. Проводятся следственные действия, направленные на поиски соучастников преступной деятельности.

В начале ноября ФСБ предотвратила серию терактов против военных. Взрывчатку прятали в очках для управления БПЛА.