Об этом Вэнс заявил в интервью телеканалу Fox News, вышедшем 16 ноября в программе The Ingraham Angle. Ведущая Лора Ингрэм спросила политика, стоит ли американцам готовиться к чрезвычайной ситуации с учетом недавних перебоев в работе важных систем. Вэнс рассказал, что его знакомые уже интересовались, нужно ли строить бункеры и запасаться продуктами и водой.

"Мой ответ – нет. Мы не видим надвигающегося кризиса, но должны быть готовы ко всему", – сказал вице-президент.

По его словам, правительство стремится предотвратить наихудший сценарий и одновременно обеспечить готовность страны к возможным чрезвычайным ситуациям. Вэнс подчеркнул, что подготовительные меры не означают, что власти ожидают скорого кризиса.

Какие сбои произошли в США

Заявление Вэнса прозвучало после нескольких крупных технологических и инфраструктурных сбоев, которые произошли в США и затронули работу различных сервисов.

13 ноября Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) столкнулось с техническими проблемами в телекоммуникационной сети. Из-за нестабильности систем связи и радиолокации ведомство ввело общенациональный запрет на вылеты.

Ограничения действовали более четырех часов, после чего авиасообщение начали восстанавливать.

По предварительной версии FAA, сбой возник из-за нестабильной работы устаревшего оборудования после резкого увеличения потока данных. В ведомстве сообщили, что расследование продолжается, но признаков кибератаки не обнаружили.

Еще один масштабный сбой произошел в сервисах Microsoft. Пользователи в разных странах столкнулись с проблемами при работе с Outlook и Microsoft 365. По данным CNN, устранение последствий заняло около двух дней.

16 ноября о проблемах с доступом к онлайн-счетам и проведением операций сообщили клиенты нескольких американских банков, в том числе Chase. В тот же день технический сбой затронул систему авиакомпании United Airlines, из-за чего были задержаны некоторые рейсы.

При этом министр внутренней безопасности США Марквейн Маллин заявил, что власти не видят признаков связи между произошедшими инцидентами. По его словам, данные указывают на отдельные технические проблемы, а не на единую кибератаку.