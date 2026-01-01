В собственность России перешли четыре объекта Блиновского в Москве, почти 20 земельных участков и жилых зданий в Костромской области, а также земельные участки и жилые здания в Ярославской области и Адыгее, пишет ТАСС во вторник, 17 ноября 2026 года, со ссылкой на участника процесса о банкротстве Блиновской, проходящего в Арбитражном суде Москвы.

Не переоформленными на государство остаются 27 объектов Блиновского в Москве, Адыгее, Костромской области, а также земельные участки и здания в Крыму. Всего у супругов на данный момент конфисковано 64 объекта.

9 ноября сообщалось, что десять объектов элитной недвижимости в Москве и в Подмосковье из числа конфискованного имущества Елены и Алексея Блиновских взысканы по приговору в бюджет РФ, оформлены в пользу государства. Это две столичные квартиры, кладовые помещения и парковочные места, а также двухэтажный дом Блиновских площадью почти 1200 кв. м (кадастровая стоимость около 45 млн руб.) и земельный участок площадью около 3,5 га (кадастровая стоимость более 33 млн руб.) в дачном поселке "Миллениум парк" под Истрой.

Дело Елены и Алексея Блиновских: как "Марафон желаний" довел до колонии

Елена Блиновская – блогер, автор и организатор платных тренингов по личностному росту, наиболее известный из которых назывался "Марафон желаний". У нее было более 5 млн подписчиков в соцсетях. Доходы приносили онлайн-курсы, лекции и практические занятия.

Проблемы у Блиновской и ее супруга Алексея начались, когда следователи заподозрили, что в 2019–2021 годах блогер при посредничестве мужа использовала схему дробления бизнеса. Она распределяла выручку между подконтрольными индивидуальными предпринимателями и компаниями, чтобы оставаться на упрощенной системе налогообложения и занижать налоговые обязательства. Следствие оценило недоимку более чем в 900 млн руб. Кроме того, предпринимательнице вменили легализацию преступных доходов и два эпизода неправомерного оборота средств платежей.

Хронология:

27 апреля 2023 года – Елену Блиновскую задержали при попытке выехать из России, ей избрали домашний арест;

август 2024 года – уголовное дело передали в Савеловский районный суд Москвы;

ноябрь 2024 года – суд признал Елену Блиновскую банкротом;

3 марта 2025 года – вынесен обвинительный приговор;

13 октября 2025 года – Мосгорсуд смягчил наказание.

Изначально Савёловский районный суд назначил женщине пять лет колонии общего режима, штраф в размере 1 млн руб. и запрет заниматься предпринимательской деятельностью на четыре года. 587 млн руб. было взыскано по гражданскому иску, а имущество бизнесвумен было решено обратить в доход государства.

По двум эпизодам обвинения в уклонении от уплаты налогов Блиновскую освободили от уголовной ответственности из-за истечения срока давности. Пятилетний срок был назначен не за налоговую недоимку как таковую, а за легализацию преступных доходов и неправомерный оборот средств платежей.

В октябре 2025 года Мосгорсуд сократил срок до 4,5 года, а штраф – до 950 тыс. руб. Запрет на предпринимательскую деятельность также был сокращен на месяц.

Блиновская отбывает срок в женской исправительной колонии №1 Владимирской области. В ноябре суд отказал ей в отсрочке дальнейшего отбывания наказания до достижения младшим ребенком 14 лет.

У Елены и Алексея Блиновских четверо детей: три сына и дочь. По данным из открытых источников, старшему сыну Всеволоду сейчас 17 лет. Близнецам Платону и Мирону по 15 лет. Младшей дочери Авроре шесть лет.

Судьба Алексея Блиновского

Алексей Блиновский фигурировал в материалах дела как предполагаемый посредник в организации схемы дробления бизнеса.

В мае 2023 года ему предъявили обвинение в пособничестве в уклонении от уплаты налогов. В апреле 2024 года Блиновский заключил контракт с Минобороны и отправился в зону спецоперации. После неявки к следователю его объявили в федеральный розыск. В сентябре 2024 года его задержали в зоне боевых действий. Позднее он вернулся к службе по контракту, уголовное производство приостановили, розыск отменили.

В январе 2025 года Блиновский присутствовал на процессе жены в Савёловском суде Москвы и был допрошен как свидетель. 7 ноября 2026 года стало известно о прекращении его уголовного преследования в связи с военной службой.

Дела против блогеров с налоговыми схемами

Преследование Елены Блиновской стало одним из нескольких громких уголовных дел против российских блогеров, связанных с уклонением от уплаты налогов и использованием схем дробления бизнеса. За их использование перед судом пришлось отвечать авторам ряда крупных онлайн-проектов.

Среди них – создательница онлайн-марафонов Валерия Чекалина (Лерчек) и ее муж Артём Чекалин, с которым она развелась в июле 2024 года. В 2023 году против них возбудили дела об уклонении от уплаты налогов и легализации доходов. После погашения задолженности, штрафов и пеней (около 500 млн руб.) преследование по этим эпизодам прекратили.

В 2024 году против супругов завели уголовное дело о незаконном переводе за рубеж более 251 млн руб. при продаже фитнес-марафонов. За это Артём Чекалин в апреле 2026 года получил семь лет колонии. Валерию 31 июля приговорили к пяти годам условно и штрафу 763,6 млн руб. 14 ноября президент РФ Владимир Путин помиловал ее, освободив от наказания и сняв судимость. Решение объяснили тяжелым онкологическим заболеванием блогера и наличием несовершеннолетних детей. Женщина отправится на лечение в Китай.

Александру Митрошину, продававшую курсы "Инсталогия" и "Точный фитнес", в 2023 году заподозрили в неуплате более 127 млн руб. налогов. Дело прекратили после погашения задолженности. В 2025 году было возбуждено новое дело об отмывании денег через покупку недвижимости. В июне 2026 года суд назначил Митрошиной три года условно и штраф 900 тыс. руб. Стоимость конфискованного имущества блогера составила 115,2 млн руб.

Дмитрий Портнягин, автор YouTube-канала "Трансформатор", в 2024 году вместе с супругой Екатериной был обвинен в уклонении от уплаты налогов более чем на 124 млн руб. и легализации доходов. Налоговую задолженность они погасили, преследование по этому эпизоду прекратили.

30 сентября 2026 года Портнягина приговорили к пяти годам колонии по делу о легализации денег, Екатерину – к восьми годам за легализацию и дачу взятки с отсрочкой исполнения наказания до достижения ребенком 14 лет. Суд также назначил ей штраф 3 млн руб., а деловому партнеру супругов Алексею Николаеву – два года условно и штраф 400 тыс. руб.