Путин помиловал блогера Лерчек: Чекалина поедет лечить рак в Китай

"Руководствуясь принципами гуманности, постановляю: помиловать Чекалину Валерию Валерьевну, 1992 года рождения, освободив ее от наказания, назначенного 31 июля 2026 г. Гагаринским районным судом г. Москвы, сняв судимость. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", – цитирует президентский указ ТАСС в субботу, 14 ноября.

12 ноября СМИ сообщали, что Чекалина написала обращение о помиловании на имя Путина.

История уголовного преследования Лерчек

Уголовное дело против Валерии Чекалиной возбудили по обвинению в незаконном выводе за рубеж более 251,5 млн руб. с использованием документов с недостоверными сведениями о назначении платежей.

Суд первой инстанции установил, что Лерчек вместе с бывшим супругом Артёмом Чекалиным и бизнес-партнером Романом Вишняком продавали интернет-курсы, а вырученные деньги выводили на счета иностранной организации за рубеж. При этом они предоставляли в госорганы документы с заведомо ложными сведениями об основаниях и целях переводов.

В апреле 2026 года Чекалин был признан виновным по этому делу и приговорен к семи годам колонии общего режима и штрафу в размере 194,5 млн руб. Он признал фактические обстоятельства и раскаялся, но не согласился с юридической квалификацией нарушения закона: по его мнению, оно относилось к налоговой сфере.

В марте 2026 года рассмотрение дела в отношении Чекалиной приостановили после обнаружения онкологического заболевания. Ей заменили домашний арест на запрет определенных действий. Гагаринский районный суд Москвы выделил дело Валерии Чекалиной в отдельное производство.

В июле суд возобновил производство по делу и приговорил Лерчек к пяти годам условно. Блогера обязали выплатить штраф на сумму 765 млн руб. и запретили ей администрировать сайты на три года. 5 ноября Мосгорсуд утвердил приговор Чекалиной. Женщина не признала вину.

Незадолго до этого, в конце октября, Чекалина сообщила, что по результатам позитронно-эмиссионной томографии у нее обнаружили возобновившие рост метастазы. Медики рекомендовали ей рассмотреть возможность лечения в Китае с помощью вакцины (CAR-T-терапии). Для поездки за границу ей было необходимо получить разрешение суда.