Содержание:

Путин посетит саммит АТЭС и университет в Шэньчжэне

Владимир Путин 18–19 ноября посетит китайский город Шэньчжэнь, где примет участие в мероприятиях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. По словам Ушакова, это будет 33-я встреча лидеров экономик форума АТЭС.

18 ноября российский президент также посетит совместный университет МГУ имени Ломоносова и Пекинского политехнического института в Шэньчжэне. Там он осмотрит выставку и выступит перед студентами. В мероприятии примут участие представители китайского и российского образовательного сообщества, в том числе вице-премьер Татьяна Голикова и министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Университет в 2026 году отмечает десятилетие. Ушаков назвал его флагманом российско-китайского сотрудничества в сфере образования и кузницей кадров по перспективным направлениям.

Помощник президента также назвал Шэньчжэнь современным китайским чудом и символом экономического развития страны. Он напомнил, что город был основан в 1979 году.

"Заканчиваются переговоры в расширенном составе с делегациями, и лидеры переходят за рабочий завтрак, который исключительно посвящен будет внешнеполитической проблематике. Этот завтрак будет в узком составе – президенты, несколько человек с каждой стороны – весьма узкий состав, сейчас он как раз и обсуждается", – указал Ушаков.

"Тут стратегическое взаимодействие в АТР, естественно, Украина, Корейский полуостров и так далее", – отметил он.

Встреча Путина и Трампа в Шэньчжэне

Двусторонняя встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита АТЭС сейчас прорабатывается. Ушаков подтвердил, что американский лидер приедет на мероприятие в Шэньчжэнь.

По словам помощника президента, подготовка к переговорам в общих чертах обсуждалась во время недавнего визита в Москву спецпредставителей Трампа – Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

"Мы в общих чертах обсуждали подготовку к этой двусторонней встрече Путина с Трампом в ходе недавней поездки в Москву Кушнера и Уиткоффа", – сообщил Ушаков.

Возможная встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина

Отдельно Ушаков рассказал о трехстороннем контакте лидеров России, США и Китая. По его словам, он будет построен с учетом союзничества трех стран во Второй мировой войне и их сотрудничества при создании Организации Объединенных Наций.

Помощник президента заявил, что все три страны готовы провести полезную и содержательную дискуссию, которая, по оценке российской стороны, должна оказать большое влияние на развитие международной ситуации.

В Кремле также исходят из того, что по итогам трехсторонней встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа будет опубликовано общее коммюнике.

Путин встретится с премьером Таиланда

Еще одна встреча в программе российского президента запланирована на 18 ноября: Путин проведет переговоры с премьер-министром Таиланда Анутхином Чанвиракуном.

Как сообщил Ушаков, разговор состоится после торжественного приема от имени председателя КНР Си Цзиньпина в честь высоких гостей саммита АТЭС.

МИД КНР уже подтвердил проведение трехстороннего саммита Си, Трампа и Путина, повестка не уточняется.