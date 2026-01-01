Краткое сообщение об этом размещено в понедельник, 16 ноября 2026 года, на официальном сайте китайского внешнеполитического ведомства. Повестку предполагаемого саммита МИД КНР не уточняет.

Как пишет Financial Times со ссылкой на источник, знакомый с подготовкой, стороны решили отказаться от заранее согласованной повестки. По данным издания, Пекин изначально настороженно относился к формату из-за непредсказуемости собеседников Си, но согласился после нескольких недель консультаций с Москвой и Вашингтоном.

Американский чиновник сообщил FT, что Трамп намерен поднять вопросы контроля над ядерными вооружениями и нераспространения. По его словам, цель – запустить обсуждение между тремя крупнейшими ядерными державами, а не заключить соглашение по итогам одной встречи.

Еще один высокопоставленный представитель администрации США заявил Bloomberg, что планируется обсудить Иран, а тему Украины затрагивать не предполагается. Источник FT также считает маловероятным подробное обсуждение украинского урегулирования, отмечая нежелание Китая напрямую включаться в этот процесс.

Ранее стало известно, что в процессе подготовки саммита обсуждалась возможность принятия короткой декларации, подчеркивающей ответственность Москвы, Пекина и Вашингтона как постоянных членов Совета Безопасности ООН за глобальную стабильность.