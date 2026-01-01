Новую версию "Новой надежды" покажут в марте 2027 года

Показы пройдут на четырех площадках Cosm – в Инглвуде (Калифорния) рядом со стадионом SoFi, а также в Атланте, Далласе и Детройте. Купольные залы компании оснащены круговыми 12K-экранами: основной кадр формата 16:9 дополняется эффектами по периметру, которые усиливают погружение зрителя.

Версия для Cosm базируется на версии фильма от 2019 года. Над проектом совместно с Cosm работают представители Disney, Lucasfilm, Industrial Light & Magic и MakeMake.

"Франшиза Star Wars проложила путь для кинокультуры и с 1977 года остается путеводной звездой индустрии развлечений, – говорит вице-президент и глава Cosm Studios Алексис Скэйлис. – Для нас честь вместе с партнерами создать опыт, который уважает наследие фильма и позволяет поклонникам разных поколений буквально шагнуть в галактику Star Wars".

Cosm – частная компания, основанная в 2020 году. В 2023-м она открыла флагманскую площадку в Лос-Анджелесе, а в 2024-м объявила о привлечении $250 млн. В июне 2026 года Sony Pictures Entertainment вложила в Cosm $100 млн. У компании также есть соглашения со студиями Warner Bros. и Universal. Помимо кино, спрос обеспечивают live-трансляции спортивных событий с динамическим ценообразованием и дополнительными местами за пределами основного купола; партнеры – НФЛ, НБА и другие лиги.

50-летний юбилей

Disney собирается отметить 50-летие первых "Звездных войн" множеством мероприятий и коллабораций.

К юбилею франшизы запланирован прокат "Новой надежды" в более традиционных форматах (IMAX, 4DX) – он начнется 19 февраля 2027 года. Анонсирована и масштабная кампания по выпуску мерча.

Первые коллаборации уже стартовали – 12 ноября Hasbro открыла предзаказы на юбилейные фигурки линеек Black Series, Vintage Collection и Retro Collection. 1 января 2027-го в продажу поступят сеты от Lego. Adidas обещает новые коллекции спортивной одежды и обуви.

Поначалу "Новая Надежда" была просто “Звездными войнами”. На экран фильм вышел 25 мая 1977 года.

Это первая выпущенная часть франшизы, первая часть оригинальной трилогии. Лишь с появлением второй трилогии она оказалась "Эпизодом IV". Вряд ли имеет смысл говорить о масштабе этого феномена, когда вариации одного только титра "Давным-давно в далекой-далекой галактике..." обыгрывались в мировой популярной культуре безумное число раз.