Нового Джеймса Бонда выберут до конца 2026 года: все кандидаты на роль агента 007

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По данным Deadline и других отраслевых изданий, первые прослушивания кандидатов наконец-то состоялись летом 2026 года. В августе продолжаются дополнительные экранные тесты под руководством кастинг-директора Нины Голд. Источники расходятся в оценке числа претендентов: одни говорят о пяти–семи финалистах, другие – о значительно более широком круге.

Как и почему ищут нового Джеймса Бонда

Паскаль подчеркнула, что новый агент 007 должен быть ярким, захватывающим и непохожим на предыдущие воплощения персонажа. Выбрать исполнителя непросто, поскольку прежний Бонд, то есть Крэйг, "задал невероятно высокую планку". Продюсер не назвала ни одного кандидата, но сроки принятия окончательного решения уже установлены, пишет The Times.

Актера на роль британского разведчика снова ищут не только потому, что Дэниэл Крэйг, который впервые сыграл спецагента в 2006 году, через два года отметит 60-летие. Формальная причина – финал последнего фильма бондианы. В картине "Не время умирать" (No Time to Die), которая вышла осенью 2021 года, герой погибает, и делает это впервые за 60-летнюю историю кинофраншизы. Персонаж жертвует собой, поскольку он заражен нанороботами и фактически обречен.

Вокруг роли уже несколько лет циркулируют слухи. Сейчас в числе наиболее обсуждаемых претендентов британские СМИ называют Каллума Тёрнера, Джейкоба Элорди, Джека Лаудена, Лео Сутера, Аарона Тейлора-Джонсона и Харриса Дикинсона. Ни один из них не утвержден даже в статусе кандидата, а сами продюсеры избегают комментариев по поводу конкретных имен.

Бывший кастинг-директор франшизы Дебби Макуильямс ранее отмечала, что новым Бондом вполне может стать не самая очевидная звезда, а менее известный актер, способный заново сформировать образ знаменитого британского шпиона. Продюсерам нужен кто-то, кто сможет стать лицом франшизы как минимум на десять лет.

Шестеро смелых: кто уже играл Бонда

В рамках официальной кинофраншизы роль исполняли семь актеров:

Шон Коннери (1962–1971, 1983) – шесть официальных фильмов и один вне серии;

Джордж Лэзенби (1969) сыграл в одном фильме и с тех пор считается худшим киновоплощением Джеймса Бонда;

Роджер Мур (1973–1985) – семь частей бондианы;

Тимоти Далтон (1987–1989) – две картины;

Пирс Броснан (1995–2002) – четыре фильма;

Дэниел Крэйг (2006–2021) – пять фильмов о Бонде.

Главные кандидаты на роль седьмого агента 007

Каллум Тёрнер (36 лет). Сейчас он чаще других называется главным фаворитом британских букмекеров и профильной прессы. Звезда фильмов "Фантастические твари" и сериала "Властелины воздуха" обладает всеми качествами, которые традиционно ищут продюсеры: британец, высокий, спортивный, но при этом не ассоциируется с одной культовой ролью. Многие эксперты считают, что именно он способен создать собственного Бонда, а не копировать Крэйга. Недавно Тёрнер женился на поп-певице Дуа Липе. Вряд ли это что-то изменило, но по статистике все исполнители роли Бонда, кроме Далтона, на момент получения роли были не женаты.

Джейкоб Элорди (29 лет). Австралийский актер, прославившийся благодаря "Эйфории" и "Солтберну", тоже входит в число наиболее обсуждаемых кандидатов. Его возраст позволяет потенциально играть Бонда на протяжении 10-15 лет. Главный спор связан с тем, что Элорди – не британец. Ранее роль уже исполнял иностранец, австралиец Джордж Лэзенби, и это никому не пошло на пользу.

Харрис Дикинсон (30 лет). После фильмов "Треугольник печали", "Стальная хватка" и других крупных проектов карьера Харриса Дикинсона стремительно развивается. Его регулярно называют одним из самых сильных молодых британских актеров поколения, а СМИ отмечают сочетание харизмы и драматического таланта.

Джек Лауден (36 лет). Шотландский актер известен по сериалу "Медленные лошади" и историческим драмам. Поклонники франшизы считают, что он способен вернуть Бонду холодную интеллигентность, присущую ранним экранизациям романов Яна Флеминга. Его имя постоянно фигурирует в коротких списках претендентов.

Лео Сутер (31 год). Звезда сериала "Викинги: Вальхалла" долгое время считался темной лошадкой. После успеха исторического проекта его стали регулярно упоминать как кандидата на роль молодого Бонда, особенно если создатели действительно решат показать начало карьеры агента 007.

Аарон Тейлор-Джонсон (36 лет). Несколько лет именно его называли главным претендентом. Появлялись даже слухи, что актер уже получил предложение, однако официального подтверждения так и не последовало. Сейчас британская пресса считает, что его позиции уже не столь сильны, хотя полностью из гонки он не выбыл.

Кандидаты, о которых тоже говорят

Помимо шестерки фаворитов, в СМИ регулярно появляются и другие имена. Джош О'Коннор ("Корона", "Претенденты") рассматривается как актер, способный предложить более интеллектуальную и психологически сложную версию Бонда.

23-летний Луис Партридж, получивший известность благодаря "Эноле Холмс", считается вариантом на случай, если студия решит сделать ставку на максимально молодого исполнителя. Среди обсуждавшихся ранее имен также фигурировали Том Фрэнсис, Тео Джеймс и Эйдан Тёрнер, однако они пока не входят в число основных фаворитов.

Кто почти наверняка не станет новым Бондом

Хотя их имена продолжают всплывать в соцсетях, шансы нескольких популярных актеров сегодня оцениваются как минимальные.

Генри Кавилл долгое время был любимцем фанатов, но, по данным отраслевых изданий, уже не рассматривается как реальный кандидат. В 2026 году ему исполнилось 42 года. Продюсеры ищут более молодого актера, который сможет провести в роли не один фильм.

Идрис Эльба неоднократно заявлял, что не планирует играть Бонда. Сам актер говорил, что постоянные дискуссии вокруг его кандидатуры сделали эту тему скорее обременительной, чем привлекательной.

Если график сохранится, официальное имя нового Джеймса Бонда действительно могут объявить до конца 2026 года. Пока же главными фаворитами считаются Каллум Тёрнер, Джейкоб Элорди и Харрис Дикинсон, однако сама история франшизы не раз показывала, что продюсеры любят удивлять публику и нередко делают ставку на кандидата, которого до последнего не считали главным претендентом.

Как бондиана переходит на новые рельсы

Новая картина станет первой в истории бондианы, полностью создаваемой после того, как Amazon MGM Studios получила творческий контроль над франшизой.

На протяжении 60 с лишним лет все официальные фильмы о Джеймсе Бонде снимала британская компания Eon Productions, основанная в 1961 году Альбертом Брокколи и Гарри Зальцманом. После смерти Альберта франшизой руководили его дочь Барбара Брокколи и пасынок Майкл Дж. Уилсон. Именно они принимали все творческие решения: кого выбрать на роль Бонда, какого режиссера пригласить и каким будет сценарий.

Значительной частью прав на фильмы владела студия MGM, которая финансировала бондиану и занималась выпуском новых картин. После покупки MGM компанией Amazon в 2022 году права на библиотеку фильмов о Бонде перешли к Amazon MGM Studios, но творческий контроль по-прежнему оставался у Барбары Брокколи и Майкла Уилсона.

В феврале 2025 года было объявлено о создании совместного предприятия между Amazon MGM Studios, Брокколи и Уилсоном. После закрытия сделки в марте 2025 года Amazon MGM получила полный творческий контроль над будущими фильмами о Бонде. Брокколи и Уилсон остались совладельцами интеллектуальной собственности, но перестали принимать решения о развитии франшизы.

Теперь Amazon MGM Studios владеет творческим контролем и отвечает за развитие франшизы. Режиссером назначен Дени Вильнёв, известный по фильмам "Дюна" и "Бегущий по лезвию 2049", а сценарий пишет Стивен Найт, создатель сериала "Острые козырьки". По предварительным планам съемки стартуют в 2027 году, а премьера ожидается в 2028-м.

Джеймса Бонда придумал писатель Ян Флеминг. Он родился в 1908 году в обеспеченной лондонской семье. Получил образование в Итонском колледже, затем учился в военной академии Сандхерст и изучал языки в Европе. До войны работал журналистом и биржевым брокером.

Во время Второй мировой войны Флеминг служил в британской военно-морской разведке. Он не был супершпионом, но работа дала ему глубокое понимание мира разведки.

После войны Флеминг купил виллу Goldeneye на Ямайке. Именно там в начале 1952 года он начал писать свой первый роман о британском агенте. Книга "Казино «Рояль»" вышла 13 апреля 1953 года и познакомила читателей с агентом 007 Джеймсом Бондом, сотрудником британской разведки MI6.

Имя писатель выбрал совершенно случайно. На своей вилле на Ямайке Флеминг читал книгу американского орнитолога Джеймса Бонда. Ему понравилось, что имя звучало максимально просто и неброско. Позже он признавался, что именно это и было нужно для героя – никакой экзотики, только короткое, запоминающееся имя.

За свою жизнь Флеминг создал 12 романов о Джеймсе Бонде и два сборника рассказов.