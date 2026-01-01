Поезд "Таврия" №92/91 Москва – Керчь отправлен со станции Тамань в 13:04. Поезда №007/008 Санкт-Петербург – Керчь, №27/28 Москва – Керчь и №315/316 Адлер – Керчь будут отправлены до станции Керчь-Южная в ближайшее время. К 13:00 мск время их опоздания превышало восемь часов. Пассажиров задержанных составов обеспечили питанием и водой. Поезда из Керчи на материк обещают отправлять по расписанию, как и автобусы от Севастополя, Симферополя, Владиславовки и Семи Колодезей до Керчи.

Украинские беспилотники атаковали Крымский мост 16 и 17 ноября. В понедельник "Гранд Сервис Экспресс" также информировал об отставании от графика четырех пассажирских составов в сообщении с Крымом.

Хронология и последствия двух атак на Крымский мост

В ночь на 16 ноября мост перекрыли в 2:22 мск после атаки БПЛА. СМИ писали, что один из дронов повредил правую арку моста со стороны Крыма. Официально было объявлено о незначительных повреждениях конструкции перехода.

Автомобильное движение по мосту было закрыто более 16 ч. Днем на подъезде к переправе со стороны Краснодарского края развернули пункты обогрева. Проезд открыли вечером в реверсивном режиме.

Вторая атака произошла в ночь на 17 ноября. В 23:54 16 ноября движение по мосту снова перекрыли, а в 1:34 глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил о повторной атаке. Непосредственно на переправе никто не пострадал. Вице-премьер Марат Хуснуллин провел заседание правительственной комиссии по ситуации с атаками на Крымский мост и доложил президенту Владимиру Путину о положении дел.

Сроков восстановления автодвижения пока не называют. Советник главы Крыма Крючков отметил, что мост почти не использовался для грузов – основу трафика составляли легковые машины и автобусы, поэтому логистика снабжения не пострадала.

По данным Минобороны, в целом за ночь ПВО сбила над Россией рекордный 1441 дрон против 1336 накануне, а также девять крылатых ракет "Фламинго" и управляемую авиабомбу.

Предыдущие атаки ВСУ на Крымский мост

Крымский мост соединяет Таманский полуостров в Краснодарском крае с Керченским полуостровом в Крыму. Длина моста – 19 км, из них около 7,5 км проходят над акваторией. Конструкция включает автомобильное и железнодорожное полотна. Автодорога состоит из четырех полос, железнодорожная линия имеет два пути.