Лавров высказался о предстоящем саммите на пресс-конференции по итогам XXI Восточноазиатского саммита, который проходит в Маниле с 15 по 17 ноября 2026 года. Министр подчеркнул, что все три страны обладают значительными экономическими возможностями и широкими интересами в разных регионах мира.

"Послушать друг друга – это уже полезно. Тем более в таком формате встреч никогда не проводилось", – отметил глава российского МИД.

Трехсторонние переговоры президентов России, США и Китая запланированы на 19 ноября в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Шэньчжэне. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал эту встречу одним из главных событий визита Владимира Путина в Китай.

По словам Лаврова, повестка переговоров уже сформирована по существу. При этом министр отказался раскрывать содержание будущего разговора, отметив, что не намерен комментировать заявления других участников подготовки встречи.

Российский министр также заявил, что у лидеров будет возможность свободно обменяться мнениями. Ранее встречи на высшем уровне с участием руководителей России, США и Китая в трехстороннем формате не проводились.

Лавров раскритиковал расширение присутствия НАТО в Азии

Отдельно глава МИД России затронул вопрос военного присутствия НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе. По его словам, Альянс активно наращивает там свои возможности, используя тезис о неделимости безопасности евроатлантического и индо-тихоокеанского пространств.

Лавров также заявил, что военные миссии НАТО за пределами стран Альянса не привели к улучшению ситуации. По его оценке, в государствах, куда блок направлял военные силы, возникли глубокие кризисы.

Лавров высказался об Украине и переговорах

Глава российского МИД заявил, что Москва не намерена отказываться от поставленных целей в отношении Украины. По его словам, российская сторона, как он утверждает, добивается защиты прав людей, а не территориальных приобретений.

Лавров также обвинил европейские страны в попытках добиться для Украины временной передышки и продолжить поставки вооружений. В качестве примера он привел заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что обсуждение будущей архитектуры европейской безопасности не должно начинаться до заключения соглашения о прекращении огня между Россией и Украиной.

Кроме того, министр заявил, что договоренности, к которым стороны приблизились после встречи на Аляске в Анкоридже, впоследствии были отвергнуты европейскими странами.

Лавров также отметил, что администрация Дональда Трампа в большей степени сосредоточена на национальных интересах США, хотя Вашингтон продолжает активно участвовать в международной политике.