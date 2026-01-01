Экс-директор Театра сатиры Павел Нестратов задержан по делу о посредничестве во взятке

Нестратову предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ – посредничество во взяточничестве в особо крупном размере. Проводятся следственные действия, следствие намерено настаивать на заключении под стражу на два месяца. Это ходатайство рассмотрит Замоскворецкий районный суд Москвы вечером 12 ноября.

По версии следствия, Нестратов выступил посредником при передаче взятки от подрядчика театра бывшему сотруднику Департамента культуры Москвы. Деньги, как полагают, явились платой за покровительство при заключении государственного контракта на поставку театрального оборудования.

Расследование ведет Главное следственное управление СКР по Москве.

Павел Нестратов возглавлял Театр сатиры с июня 2024 года по август 2026-го. Затем директором стала его бывшая заместительница Екатерина Сироткина. Художественный руководитель театра – Евгений Герасимов.

Московский театр сатиры был открыт 1 октября 1924 года. В 1984 году ему присвоили звание академического. В 2021 году к Театру сатиры присоединили драмтеатр имени Армена Джигарханяна, теперь он носит название Прогресс сцена Армена Джигарханяна Театра сатиры. Театр остается одной из самых известных и посещаемых сцен столицы.