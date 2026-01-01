В документе отмечается, что экономические последствия конфликта остаются крайне неопределенными и во многом зависят от дальнейшего развития событий.

"Центральный сценарий предусматривает, что геополитическая напряженность в регионе и санкции против России сохранятся на всем горизонте прогноза (до конца 2028 года. – «Профиль»)", – говорится в документе.

Какие еще условия заложены в прогноз

Еврокомиссия также оценила возможную динамику числа граждан Украины, получивших временную защиту в странах Евросоюза. По расчетам ведомства, к концу 2026 года их количество может составить около 4,3 млн человек, к концу 2027-го – 4,1 млн, а к концу 2028 года – 3,9 млн.

В целом Еврокомиссия ожидает, что экономика Евросоюза продолжит расти на протяжении прогнозного периода. Согласно осенней оценке, ВВП ЕС увеличится на 1,4% в 2026 и 2027 годах, а в 2028-м – на 1,5%. Для еврозоны прогнозируется рост на 1,2% в 2026 и 2027 годах и на 1,3% в 2028-м.