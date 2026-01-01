"Я думаю, он получил хороший урок. Наверное, одни уроки бывают важнее других. Но я точно не возражал бы [против восстановления Хуанга в должности гендиректора Nvidia]", – сказал Трамп.

Кампанию за возвращение Хуанга ведут на сайте StandWithJensen.com и на change.org, собрано почти 180 тысяч подписей. По данным Financial Times, Хуанг обсуждает варианты возвращения с близкими к нему людьми. Руководители компаний Кремниевой долины организовали "оперативный штаб", который хочет заручиться поддержкой Белого дома. Сам Хуанг поддерживает эти усилия. Сторонники считают, что его сместили без должной процедуры, и просят совет директоров вернуть его, пока идет независимое расследование.

О шпионаже Элис Хуанг Трамп высказался так: "Я не знаю, была ли она китайской шпионкой... Я вообще не знаю, была ли она шпионкой. Правда, не знаю".

Основатель SpaceX Илон Маск ранее поддержал Хуанга в соцсети X. "Дженсен фантастически руководил сетью поставок в Nvidia, но многие из этих сделок были скреплены просто рукопожатием с Дженсеном, без письменных контрактов. Без Дженсена по крайней мере некоторые из этих важнейших сделок пропадут", – написал он.

Расследование возможного китайского влияния на Хуанга

Против возвращения выступает министр финансов США Скотт Бессент. Он призвал Nvidia искать нового генерального директора за пределами компании и заявил о необходимости радикальной встряски. Бессент также потребовал от совета директоров и внешних юристов в течение 10 дней ответить на вопросы о соблюдении экспортных ограничений при поставках чипов в Китай.

Генеральный прокурор США Тодд Бланш заявил, что Минюст продолжает расследование и пока не установил, что Элис Хуанг шпионка. По словам Трампа, отношения Хуанга с ней отдельно расследует ФБР. Власти США пока не подтвердили, что предпринимательница сотрудничала с китайской разведкой.

Скандал вокруг Nvidia

Хуанг основал Nvidia в 1993 году и руководил ею 33 года. Осенью 2026 года стало известно о его отношениях с Элис Хуанг, сотрудницей Megaspeed и гражданкой Китая, его однофамилицей, которую американские спецслужбы заподозрили в шпионаже.

Позже New York Times сообщила о романе с вице-президентом Nvidia Кимберли Пауэлл. Об отставке Nvidia объявила в ноябре. Из-за скандала компания потеряла в стоимости почти два триллиона долларов, ее капитализация сейчас меньше четырех триллионов. Nvidia входит в число самых дорогих публичных компаний мира.

Временным генеральным директором компании стала финансовый директор Nvidia Колетт Кресс. Один из участников кампании за возвращение Хуанга признал, что отношения с подчиненной считаются основанием для увольнения.