США могут настоять на увеличении взносов НАТО на вооружение Украины – Bloomberg

По данным Bloomberg, США продолжают поставлять оружие даже до того, как союзники выделяют средства на его оплату, и дефицит может увеличиться, если Пентагон решит увеличить поставки.

Запрос на дополнительное финансирование Вашингтон может направить своим европейским союзникам уже в ноябре.

PURL (Prioritized Ukraine Requirements List, в переводе – "Перечень приоритетных потребностей Украины") – программа НАТО по закупке американского оружия, которую финансируют другие страны Альянса. Программу открыли в июле 2025 года.

Суть финансового механизма PURL заключается в том, что оружие выделяется из существующих запасов США, но оплачивают его другие страны НАТО и партнеры. Таким образом, европейские государства и Канада компенсируют Вашингтону стоимость передаваемой техники и боеприпасов. Программа ориентирована на закрытие критических и экстренных потребностей фронта, которые сложно оперативно заместить европейскими аналогами.

По открытым источникам, по состоянию на ноябрь 2026 года объем поставленного и утвержденного к поставке вооружения по программе PURL превысил $10 млрд. Лидерами финансирования программы являются Норвегия, Нидерланды и Великобритания.

Программа покрывает около 95% всех поставок ракет-перехватчиков для систем Patriot, другие поставки систем ПВО и комплектующих к ним, а также передачу высокоточных ракетных систем.