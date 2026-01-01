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  3. США прекратили импорт саудовской нефти в июле впервые с 1985 года

США прекратили импорт саудовской нефти в июле впервые с 1985 года

По данным агентства Bloomberg, еще в апреле 2026 года Вашингтон закупал у Эр-Рияда свыше 600 тыс. баррелей нефти в день.

На фоне сбоев судоходства в Ормузском проливе, вызванных конфликтом на Ближнем Востоке, американские НПЗ начали замещать саудовские объемы, в том числе легкими сортами нефти, добываемыми в США.

Агентство также отмечает рост поставок из Венесуэлы: в июле они составили порядка 600 тыс. баррелей против примерно 100 тыс. баррелей в начале года.

Ситуация в Ормузском проливе

Конфликт между США и Ираном обострился после того, как соглашение о прекращении огня, подписанное в июне, полностью провалилось. 7 июля президент США Дональд Трамп объявил перемирие завершенным и восстановил военную блокаду иранских портов, заблокировав легальные каналы экспорта нефти. Вашингтон установил новое 60-дневное окно для проведения военных операций в регионе без дополнительного одобрения конгресса.

США объявили, что берут под контроль безопасность Ормузского пролива как "стражи пролива". Трамп предложил взимать 20%-ю пошлину от стоимости груза со всех коммерческих судов, проходящих через пролив, в качестве компенсации за американскую военную защиту. Иран жестко отверг это право, заявив, что сам исторически является единственным хранителем пролива. Международные судоходные гиганты и ООН раскритиковали идею пошлин, назвав ее незаконной.

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Метки: нефть Саудовская Аравия США
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