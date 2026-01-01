США упростят экспортный контроль вооружений для союзников

В документе подчеркивается: "Ведомствам следует координировать усилия и искать способы укрепления и упрощения режимов экспортного контроля – особенно тех, которые регулируют передачу вооружений, – чтобы лучше обеспечить вклад союзников и партнеров в коллективную оборону".

Стратегия одновременно закрепляет намерение Вашингтона не допускать передачи передовых военных технологий потенциальным противникам. Для этого предусмотрен поиск "сбалансированного подхода" к экспортному контролю и зарубежным военным продажам, который должен защитить от нежелательного распространения, не ограничивая возможности союзников и партнеров США участвовать в обеспечении коллективной безопасности.

В документе также допускается дальнейшее смягчение американских ограничений на экспорт ракетных технологий. По оценке авторов стратегии, такие изменения позволят ближайшим союзникам и партнерам США активнее вносить вклад в безопасность при сохранении необходимых ограничений.

Отдельный блок стратегии посвящен беспилотным системам. В январе 2026 года Минторг США упростил правила экспорта американских беспилотников для поставок надежным союзникам и партнерам. Как отмечается в документе, это решение принято в рамках президентского указа о доминировании США в сфере БПЛА.

В феврале 2026 года госсекретарь Марко Рубио и министр войны Пит Хегсет заявили, что США в настоящее время удерживают 43% мирового рынка оружия.

Чиновники утверждали, что портфель американского ВПК включает более 16 тыс. заказов от 190 "глобальных партнеров", а совокупная стоимость контрактов оценивается в $900 млрд.

При этом авторы признали затяжные сроки исполнения заказов. Они отметили, что клиенты "слишком часто тратят деньги, чтобы присоединиться к листу ожидания и не знать, когда произойдет поставка".

Рубио и Хегсет заявили о планах изменить подходы к закупке оборудования и выстраиванию взаимодействия с предприятиями, привлекая новые источники капитала и формируя цепочки поставок. По их оценке, это должно повысить предсказуемость и ускорить поставки американских вооружений глобальным партнерам.