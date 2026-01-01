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Сына королевы Норвегии, получившего срок за изнасилование, освободят из-под стражи

Член королевской семьи может быть освобожден при условии регулярной явки в полицию и прохождения тестов на наркотики. Решение пока не вступило в силу и может быть пересмотрено вышестоящей инстанцией.

Постановление об освобождении принял суд Осло, Мариус Борг Хёйби был в июне приговорен к четырем годам тюрьмы и находился в так называемом временном заключении, пишет газета Aftenposten.

Дело против представителя королевской семьи началось в 2024 году и постепенно обрастало новыми эпизодами. Хёйби отрицает обвинения в сексуальном насилии, но признал во время следствия, что применял физическое насилие против одной из жертв под влиянием наркотиков.

Мариус Борг Хёйби – старший сын кронпринцессы Норвегии Метте-Марит и пасынок наследника престола кронпринца Хокона. Сейчас ему 29 лет. Мариус не имеет королевского титула и не входит в линию наследования престола, поскольку родился до брака его матери с кронпринцем.

Тем не менее связанный с его именем скандал серьезно подорвал репутацию норвежской монархии. Против Хёйби было выдвинуто масштабное обвинение, включавшее около 40 пунктов правонарушений против нескольких женщин. В частности, он был признан виновным в изнасиловании двух женщин, находившихся в беспомощном состоянии или спавших, а также в домашнем насилии, нанесении телесных повреждений и угрозах в адрес своей бывшей девушки, блогера Норы Хаукланд.

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Метки: королевская семья Норвегия
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