Такаити подтвердила приверженность Японии трем неядерным принципам

Она подчеркнула готовность возглавить международные усилия по "достижению мира без ядерного оружия", отметив, что "катастрофа, которую атомные бомбы принесли Хиросиме и Нагасаки, и невыразимые страдания огромного числа людей никогда не должны повториться".

Три неядерных принципа Японии означают официальный отказ государства от владения, производства и ввоза ядерного оружия на территорию страны.

Выступая на церемонии, Такаити напомнила о последствиях удара по Хиросиме: "81 год назад одна атомная бомба в одно мгновение разрушила привычную жизнь Хиросимы и безжалостно отняла бесценные жизни каждого из погибших. Город был выжжен дотла, а все, что люди создавали в своей повседневной жизни, и все их надежды на будущее были мгновенно уничтожены".

Мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи призвал к ядерному разоружению и нераспространению. По его словам, "применение ядерного оружия способно причинить человечеству катастрофический ущерб и что ядерное разоружение и нераспространение являются задачами, которые необходимо решать на многосторонней основе". В своем выступлении он обвинил Россию в использовании ядерного оружия как инструмента запугивания и раскритиковал действия РФ на Украине. Мацуи выразил надежду, что в мире не появится третьего города, разрушенного атомной бомбардировкой.

При этом ни Такаити, ни Мацуи традиционно не назвали страну, которая нанесла ядерные удары по Японии.

В мероприятии приняли участие председатели обеих палат японского парламента, министры иностранных дел и здравоохранения, а также делегации рекордных 127 стран и регионов, представители ООН, МАГАТЭ и других международных организаций.

6 и 9 августа 1945 года американские войска сбросили на японские города Хиросиму и Нагасаки атомные бомбы, взрыв которых привел к катастрофическим последствиям.

В результате атомного взрыва в Хиросиме погибли более 80 тыс. человек, 12 тыс. пропали без вести. Свыше 160 тыс. человек получили различные ранения и подверглись радиоактивному облучению. Удар бомбы привел к созданию огненного шторма, который разрушил около 62 тыс. из 90 тыс. зданий города. К концу 1945 года число погибших от последствий взрыва и лучевой болезни увеличилось до 150 тыс. человек.

Спустя три дня, 9 августа, США нанесли второй ядерный удар по городу Нагасаки. В результате погибли более 73 тыс. человек, а еще 35 тыс. погибли впоследствии от полученных ранений и лучевой болезни.

Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что японские власти сознательно умалчивают об американском авторстве атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, вместо этого они делают заявления о якобы исходящей от России угрозе применения ядерного оружия.