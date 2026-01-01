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Такер Карлсон назвал 10 принципов, которым США должны соответствовать

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что политическая система США функционирует ненадлежащим образом и нуждается в переосмыслении.

"Наша система не работает, как должна, поскольку ответственные за это люди заботятся в основном – не исключительно, но в основном – о своих собственных интересах", – отметил он во время эфира.

"Что-то придет на смену системе, хотелось бы надеяться, что какой бы ни была эта смена, она станет результатом постепенного процесса, который люди успеют осмыслить, принять, одобрить", – добавил журналист.

"Мы подумали, что было бы полезно обозначить цели того, что будет дальше и, хочется надеяться, это будет лучше того, что у нас есть сейчас", – сказал Карлсон.

"Вот 10 вещей, описывающих то, какой должна быть Америка и какой она, вероятно, была в прошлом", – подчеркнул он и перечислил характеристики, которым, по его мнению, должны соответствовать Соединённые Штаты.

По его мнению, страна должна быть справедливой, суверенной, производительной, красивой, здоровой, честной, оптимистичной, мудрой, достойной и объединенной.

Журналист также заявил, что Республиканская и Демократическая партии разделяют единую повестку по ключевым направлениям, включая внешнюю, бюджетную и налоговую политику. Он выразил надежду, что новая система будет "менее безумной, менее оторванной от своей главной цели, которая заключается в службе людям", живущим в США.

Политическая система США основывается на доминировании двух партий – Демократической и Республиканской. Несмотря на отсутствие законодательных запретов на создание новых политических сил, третьим партиям крайне трудно получить заметное федеральное представительство из-за особенностей избирательной системы и доступа к выборам.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Карлсон "сбился с пути" и не является частью движения MAGA (Make America Great Again). Комментарий последовал в ответ на критику Карлсоном американской военной операции в отношении Ирана.

Карлсон извинился за поддержку Трампа и заявил, что "вводил людей в заблуждение" непреднамеренно.

До этого Карлсон был сторонником Трампа и принимал активное участие в его предвыборной кампании.

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Метки: США
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