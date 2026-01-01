Трамп пообещал отклонять все законопроекты, если демократы победят на выборах

"Я думаю, у нас всё получится. Но если мы не победим, я наложу вето на всё. Я буду накладывать вето, вето", – заявил Трамп газете New York Post в понедельник, 2 ноября 2026 года.

"Полагаю, я стану мистером Вето... А потом, в какой-то момент, мы, вероятно, будем заключать сделки", – добавил он.

Трамп выразил уверенность в перспективах республиканцев, несмотря на то, что опросы общественного мнения отдают предпочтение демократам.

Reuters 1 ноября со ссылкой на источники в Белом доме сообщило, что администрация Трампа разрабатывает алгоритм действий при блокировании его инициатив в конгрессе. Речь идет, в частности, о миграционных мерах, новых пошлинах на товары из других стран, жилищной политике, формировании бюджета и других.

Промежуточные выборы в США состоятся 3 ноября. В середине октября The Washington Post, ABC News и Ipsos привели данные опроса, согласно которым уровень одобрения деятельности Трампа снизился до 33% перед выборами в конгресс – это минимальный показатель за оба его президентских срока.