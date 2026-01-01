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Трамп пообещал отклонять все законопроекты, если демократы победят на выборах

Президент США намерен блокировать все законопроекты обновленного Конгресса США, если демократы получат контроль над законодательным органом на промежуточных выборах. Американский лидер назвал неблагоприятные для его партии результаты предвыборных опросов сфальсифицированными, заявив, что социологические организации не смогли связаться с реальными избирателями, и сославшись на посещаемость его митингов как на доказательство общественной поддержки.

"Я думаю, у нас всё получится. Но если мы не победим, я наложу вето на всё. Я буду накладывать вето, вето", – заявил Трамп газете New York Post в понедельник, 2 ноября 2026 года.

"Полагаю, я стану мистером Вето... А потом, в какой-то момент, мы, вероятно, будем заключать сделки", – добавил он.

Трамп выразил уверенность в перспективах республиканцев, несмотря на то, что опросы общественного мнения отдают предпочтение демократам.

Reuters 1 ноября со ссылкой на источники в Белом доме сообщило, что администрация Трампа разрабатывает алгоритм действий при блокировании его инициатив в конгрессе. Речь идет, в частности, о миграционных мерах, новых пошлинах на товары из других стран, жилищной политике, формировании бюджета и других.

Промежуточные выборы в США состоятся 3 ноября. В середине октября The Washington Post, ABC News и Ipsos привели данные опроса, согласно которым уровень одобрения деятельности Трампа снизился до 33% перед выборами в конгресс – это минимальный показатель за оба его президентских срока.

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Метки: выборы в США Дональд Трамп
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