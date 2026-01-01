Третий за две недели блэкаут произошел в Грузии

Сбой произошел в ходе заранее запланированного тестирования на агрегатах Ингурской ГЭС, сообщил член Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (СЕМЕК) Георгий Пангани.

"Хочу сообщить, что сегодня государственная электросистема проводила запланированное тестирование на агрегатах ИнгурГЭС. В ходе тестирования произошло полное отключение электроэнергетической системы Грузии", – отметил он.

По словам Пангани, испытания были организованы с учетом аварий 24 и 25 июля и преследовали цель – выявить и оценить слабые места энергосистемы. Он уточнил, что в рамках теста была предусмотрена работа энергосистемы в изолированном режиме, сопряженная со значительными техническими рисками, включая возможность полного отключения. В настоящее время проводятся детальный анализ произошедшего и оценка причин аварии, чтобы в дальнейшем исключить повторение подобных инцидентов, добавил член СЕМЕК.

Позже компания "Государственная электросистема Грузии" сообщила о поэтапном восстановлении подачи электроэнергии. Электроснабжение в Тбилиси уже возобновлено, в регионах идет постепенное подключение.

В компании добавили, что необходимые меры были приняты незамедлительно. "В ближайшее время электроснабжение будет восстановлено по всей стране", – говорится в сообщении.

Ранее, ночью 24 июля и утром 25 июля, отключения электроэнергии уже затрагивали Тбилиси и многие регионы страны. Директор Ингурской ГЭС Леван Мебония тогда сообщил, что авария произошла из-за отключения 500-киловольтной линии электропередачи "Имерети", однако причину отключения он назвать не смог. Служба государственной безопасности Грузии возбудила уголовное дело по статье о саботаже.