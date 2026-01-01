Турция, Саудовская Аравия и Пакистан заключили трехсторонний оборонный пакт

Соглашение предусматривает расширение военно-технического сотрудничества, координацию усилий по урегулированию региональных кризисов и обмен разведывательной информацией. Ожидается, что Исламабад и Эр-Рияд полноценно войдут в проект по производству турецкого истребителя 5-го поколения Kaan.

"Оборонный пакт направлен на укрепление мира, безопасности и стабильности в регионе и за его пределами в стремлении к безопасному и процветающему будущему", – цитирует сообщение пакистанского МИД "Sputnik Азербайджан".

Во внешнеполитическом ведомстве Турции, в свою очередь, отметили, что соглашение не направлено против какого-либо конкретного лица и доступно для других стран региона.

Саудовская Аравия и Пакистан уже имеют двусторонний Стратегический договор о взаимной обороне (SMDA), подписанный в сентябре 2025 года. Весной 2026-го Пакистан направил в королевство около 8 тыс. военных, эскадрилью примерно из 16 истребителей, беспилотники и систему ПВО.

Предпосылки создания союза Турции, Саудовской Аравии и Пакистана

Соглашение, которое в экспертной среде уже называют "мусульманским НАТО", стало развитием двустороннего стратегического пакта между Исламабадом и Эр-Риядом. Переговоры по трехстороннему формату велись около года, процесс резко ускорился на фоне обострения конфликта в Персидском заливе (включая конфликт между США и Ираном), блокировок торговых путей в Красном море хуситами и растущей уязвимости саудовской инфраструктуры.

Участие Анкары значительно усиливает блок, поскольку Турция обладает второй по численности армией в НАТО и продвинутым военно-промышленным комплексом. Саудовская Аравия, в свою очередь, выступает главным инвестором альянса, обеспечивая финансирование совместных оборонных программ и закупки вооружения. Третий участник союза, Пакистан, имеет мощную регулярную армию и является единственным мусульманским государством с ядерным оружием.