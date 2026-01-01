Зеленский связал сокращение поставок ракет для комплексов Patriot с политическим давлением

Украинский лидер допустил, что причина может крыться не только в смещении приоритетов из‑за войны на Ближнем Востоке. По его словам, нельзя исключать и политический расчет, призванный подтолкнуть Киев к большей уступчивости.

"Я не знаю, есть ли другие причины, кроме Ближнего Востока. Может, это и политические шаги, чтобы Украина была более сговорчивой. На мой взгляд, не без этого", – отметил Зеленский.

Он добавил, что снижение объемов отгрузок зафиксировано и со стороны ряда европейских государств, которые непосредственно не были вовлечены в конфликт на Ближнем Востоке.

На этом фоне 2 августа председатель комитета палаты представителей Конгресса США по разведке Майк Тернер заявил, что Вашингтон и Киев ведут консультации о возможной передаче Украине дополнительных систем Patriot. По словам конгрессмена, вопросы, связанные с передачей технологий, "решить очень‑очень трудно".

29 июля Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой предоставить 300 ракет для комплексов Patriot. Он также сообщил, что украинская сторона совместно с американскими оборонными компаниями изучает вариант доработки украинских баллистических ракет и их превращения в перехватчики с параметрами, сопоставимыми с ракетами Patriot.

1 августа Зеленский публично констатировал отсутствие ракет к украинским батареям Patriot.

В ответ Трамп заявил, что США должны проявлять осторожность при принятии решений о передаче таких систем Украине: подобные вооружения в перспективе могут быть использованы не только против нынешних противников Вашингтона, поэтому последствия их передачи и производства следует тщательно взвешивать.

СМИ 5 августа писали, что Трамп отказал Зеленскому в поставках дополнительных ракет к Patriot. Он указал на дефицит ракет-перехватчиков у США, образовавшийся вследствие военной кампании против Ирана.