7 августа 2026
USD 81.41 +0.48 EUR 94.06 +0.87
Новости Зарубежье
  1. Главная страница
  2. Новости
  3. Зеленский связал сокращение поставок ракет для комплексов Patriot с политическим давлением

Зеленский связал сокращение поставок ракет для комплексов Patriot с политическим давлением

В 2026 году, по оценке Владимира Зеленского, поставки ракет‑перехватчиков для зенитных комплексов Patriot на Украину упали примерно втрое. Страна уже сталкивается с острой нехваткой этих боеприпасов. Об этом он рассказал в среду, 5 августа 2026 года, в интервью, цитируемом украинским изданием "Страна".

Зенитный ракетный комплекс Patriot (архивное фото)

Зенитный ракетный комплекс Patriot (архивное фото)

©VanderWolf Images/Shutterstock/Fotodom

Украинский лидер допустил, что причина может крыться не только в смещении приоритетов из‑за войны на Ближнем Востоке. По его словам, нельзя исключать и политический расчет, призванный подтолкнуть Киев к большей уступчивости.

"Я не знаю, есть ли другие причины, кроме Ближнего Востока. Может, это и политические шаги, чтобы Украина была более сговорчивой. На мой взгляд, не без этого", – отметил Зеленский.

Он добавил, что снижение объемов отгрузок зафиксировано и со стороны ряда европейских государств, которые непосредственно не были вовлечены в конфликт на Ближнем Востоке.

На этом фоне 2 августа председатель комитета палаты представителей Конгресса США по разведке Майк Тернер заявил, что Вашингтон и Киев ведут консультации о возможной передаче Украине дополнительных систем Patriot. По словам конгрессмена, вопросы, связанные с передачей технологий, "решить очень‑очень трудно".

29 июля Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой предоставить 300 ракет для комплексов Patriot. Он также сообщил, что украинская сторона совместно с американскими оборонными компаниями изучает вариант доработки украинских баллистических ракет и их превращения в перехватчики с параметрами, сопоставимыми с ракетами Patriot.

1 августа Зеленский публично констатировал отсутствие ракет к украинским батареям Patriot.

В ответ Трамп заявил, что США должны проявлять осторожность при принятии решений о передаче таких систем Украине: подобные вооружения в перспективе могут быть использованы не только против нынешних противников Вашингтона, поэтому последствия их передачи и производства следует тщательно взвешивать.

СМИ 5 августа писали, что Трамп отказал Зеленскому в поставках дополнительных ракет к Patriot. Он указал на дефицит ракет-перехватчиков у США, образовавшийся вследствие военной кампании против Ирана.

Читайте наши каналы в Макс и Telegram: Профиль-News, журнал Профиль. Скачивайте полностью бесплатное мобильное приложение журнала "Профиль".

Метки: Patriot Владимир Зеленский Украина
Рекомендательный сервис