Почти тонну погибшей рыбы собрали в Тюмени после паводка

"Специализированная организация за два дня собрала практически тонну погибшей рыбы для ее последующей утилизации", – указал Афанасьев.

Он предложил тюменцам сообщать о местах скопления рыбы и рассказал о запуске системы подачи заявок в чат-боте "Паводок-инфо" в "Максе". Через специальный раздел "Утилизация рыбы" жители могут отправить запрос, указав местоположение и добавив фотографию.

Городские власти активно готовятся к мероприятиям по санитарной обработке жилых домов, дворов, улиц и проездов сразу после полного спада воды. Также незамедлительно после спада воды начнется уборка мусора.

"Особое обращение ко всем пострадавшим жителям: если вы планируете приводить в порядок свой дом или участок, перед началом работ обязательно сделайте необходимые прививки!" – призвал Афанасьев.

Мощный паводок на реке Туре

28 июля в Тюмени и Тюменском муниципальном округе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня из‑за подъема воды в реке Туре. По словам губернатора Александра Моора, утром того дня уровень воды в Туре достиг 877 см.

Причиной стало обилие дождей, прошедших в Тюменской области в июне. "Это вызвало большое, рекордное летнее наводнение, которого мы никогда не наблюдали. Вода вышла на пойму реки, а также зашла в населенные пункты", – пояснил Моор.

Максимума уровень воды достиг в начале августа, тогда сообщалось о 896 см.

5 августа Моор рассказывал, что в трех муниципалитетах Тюменской области подтопило 133 жилых дома и 1964 приусадебных и дачных участка.

6 августа тюменский мэр Афанасьев указал, что уровень воды снизился до 885 см (за сутки – на 4 см).

Гидротехнические сооружения, подчеркнул чиновник, находятся под круглосуточным наблюдением специалистов городской администрации, полиции и МЧС. На текущий момент дополнительная помощь в их укреплении не требуется.