18 августа 2026
USD 85.01 +0.47 EUR 98.34 +0.82
Новости Происшествия
  1. Главная страница
  2. Новости
  3. Резервуар с талловым маслом взорвался на заводе в Финляндии в 10 км от границы с Россией

Резервуар с талловым маслом взорвался на заводе в Финляндии в 10 км от границы с Россией

Во вторник, 18 августа 2026 года, около 2:00 мск на территории завода лесопромышленной компании Stora Enso в городе Иматре взорвался резервуар с талловым маслом, после чего начался пожар. Пострадавших нет, однако часть вещества попала в озеро Сайма, сообщает Yle.

Полиция

(Иллюстрация)

©Petri Saarela / Shutterstock/Fotodom

Инцидент произошел на открытой площадке резервуарного комплекса в районе Каукопяа, примерно в 10 км от границы с Россией. По предварительным данным, на территории разлилось около 50 куб. м таллового масла – побочного продукта переработки целлюлозы. Пожар удалось потушить за два часа силами примерно 15 спасательных подразделений.

"К счастью, другие резервуары не пострадали. Риск был высок, но огонь не распространился", – заявил дежурный начальник спасательной службы Этеля-Карьяла (переводится как "Южная Карелия") Тони Яако.

Часть таллового масла попала через ливневую канализацию в озеро Сайма, на воде установили боновые заграждения, ведется сбор вещества. Причина разрыва резервуара пока неизвестна. В Stora Enso сообщили, что производство остановлено для оценки ущерба и ремонтных работ.

Иматра (Финляндия) находится примерно в 10 км от границы с Россией. Светогорск (Ленинградская область) – на российской стороне, непосредственно у границы; расстояние между этими городами составляет около 7–10 км.

Читайте наши каналы в Макс и Telegram: Профиль-News, журнал Профиль. Скачивайте полностью бесплатное мобильное приложение журнала "Профиль".

Метки: взрыв завод Финляндия
Рекомендательный сервис