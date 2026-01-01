Резервуар с талловым маслом взорвался на заводе в Финляндии в 10 км от границы с Россией

Инцидент произошел на открытой площадке резервуарного комплекса в районе Каукопяа, примерно в 10 км от границы с Россией. По предварительным данным, на территории разлилось около 50 куб. м таллового масла – побочного продукта переработки целлюлозы. Пожар удалось потушить за два часа силами примерно 15 спасательных подразделений.

"К счастью, другие резервуары не пострадали. Риск был высок, но огонь не распространился", – заявил дежурный начальник спасательной службы Этеля-Карьяла (переводится как "Южная Карелия") Тони Яако.

Часть таллового масла попала через ливневую канализацию в озеро Сайма, на воде установили боновые заграждения, ведется сбор вещества. Причина разрыва резервуара пока неизвестна. В Stora Enso сообщили, что производство остановлено для оценки ущерба и ремонтных работ.

Иматра (Финляндия) находится примерно в 10 км от границы с Россией. Светогорск (Ленинградская область) – на российской стороне, непосредственно у границы; расстояние между этими городами составляет около 7–10 км.