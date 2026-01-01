Volkswagen Magotan: в России стартовали продажи немецкого седана на замену Camry

Magotan известен в Китае как локальный Passat. Модель построена на модульной платформе MQB Evo, общей с глобальным Passat B9. В отличие от европейской версии, новый автомобиль сохранил трехобъемный кузов. В Европе Passat нового поколения предлагается только в исполнении универсал.

Седан оснащается 1,4-литровым турбомотором мощностью 150 л. с., агрегатированным с 7-ступенчатой роботизированной коробкой DSG. Разгон до 100 км/ч – 9,4 с, максимальная скорость – 210 км/ч. Заявленный производителем средний расход топлива – 6,2 л на 100 км.

Как отмечает "За рулем", габариты модели сопоставимы с Toyota Camry, которая когда-то была хитом у россиян. Длина Magotan – 4866 мм, ширина – 1832 мм, высота – 1479 мм, колесная база – 2871 мм. По размерности автомобиль относится к сегменту D.

В базовой версии Comfort предусмотрены 17-дюймовые легкосплавные диски, передние и задние парктроники, камера заднего вида, круиз-контроль и противотуманные фары. В салоне – обивка из экокожи, мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay и 8-дюймовым экраном, а также панорамная крыша.

Какие еще модели Volkswagen можно купить в России по параллельному импорту?

По параллельному импорту в Россию поставляется широкий ассортимент моделей Volkswagen, преимущественно с китайского рынка (совместные предприятия FAW-Volkswagen и SAIC-Volkswagen). Китайские версии часто отличаются увеличенной длиной (индекс L) и богатым оснащением.