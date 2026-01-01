Volkswagen Magotan: в России стартовали продажи немецкого седана на замену Camry

Magotan известен в Китае как локальный Passat. Модель построена на модульной платформе MQB Evo, общей с глобальным Passat B9. В отличие от европейской версии, новый автомобиль сохранил трехобъемный кузов. В Европе Passat нового поколения предлагается только в исполнении универсал.
Седан оснащается 1,4-литровым турбомотором мощностью 150 л. с., агрегатированным с 7-ступенчатой роботизированной коробкой DSG. Разгон до 100 км/ч – 9,4 с, максимальная скорость – 210 км/ч. Заявленный производителем средний расход топлива – 6,2 л на 100 км.
Как отмечает "За рулем", габариты модели сопоставимы с Toyota Camry, которая когда-то была хитом у россиян. Длина Magotan – 4866 мм, ширина – 1832 мм, высота – 1479 мм, колесная база – 2871 мм. По размерности автомобиль относится к сегменту D.
В базовой версии Comfort предусмотрены 17-дюймовые легкосплавные диски, передние и задние парктроники, камера заднего вида, круиз-контроль и противотуманные фары. В салоне – обивка из экокожи, мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay и 8-дюймовым экраном, а также панорамная крыша.
Какие еще модели Volkswagen можно купить в России по параллельному импорту?
По параллельному импорту в Россию поставляется широкий ассортимент моделей Volkswagen, преимущественно с китайского рынка (совместные предприятия FAW-Volkswagen и SAIC-Volkswagen). Китайские версии часто отличаются увеличенной длиной (индекс L) и богатым оснащением.
- Volkswagen Tiguan L / Tiguan L Pro. Китайская версия длиннее европейской почти на 20 см.
- Volkswagen T-Roc. Компактный кроссовер, активно ввозимый из КНР. Версии с базовыми моторами попадают под льготный утильсбор.
- Volkswagen Tharu / Tharu XR. Ближайший аналог локального Skoda Karoq и ушедшего Taos. Считается одним из самых доступных кроссоверов марки на рынке.
- Volkswagen Tayron / Tayron X. Кроссовер, по габаритам схожий с Tiguan, но с купеобразным силуэтом в версии X.
- Volkswagen Teramont / Teramont Pro. Огромный семейный внедорожник, поставляемый из Китая.
- Volkswagen Tavendor. Крупный пятиместный кроссовер с брутальным дизайном.
- Volkswagen T-Cross / Tacqua. Самые компактные и бюджетные городские кроссоверы в линейке.
- Volkswagen Passat / Passat Pro. Классический бизнес-седан. Версия Pro оснащается новейшими турбомоторами (например, 1,5 л, 160 л. с.).
- Volkswagen Bora. Неприхотливый седан С-класса (аналог некогда популярной в РФ Jetta), один из самых массовых в сегменте доступных седанов.
- Volkswagen Lavida. Еще один очень популярный в Китае трехобъемник, близкий по характеристикам к Bora.
- Volkswagen Lamando L. Лифтбек с безрамочными дверями и спортивным дизайном.
- Volkswagen Phideon. Флагманский представительский седан (духовный преемник Phaeton), созданный эксклюзивно для КНР.
- Volkswagen ID.4 / ID.6 (X и Crozz). Электрические кроссоверы, которые стали массовым явлением на российских дорогах благодаря параллельному импорту.
- Volkswagen ID.Era 9X. Крупный технологичный гибридный кроссовер премиум-уровня.
- Volkswagen Multivan (T7 / T6.1). Люксовые минивэны ввозятся в меньших объемах из Европы и ОАЭ, ориентированы на бизнес и семейные нужды.