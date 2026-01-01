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Умер от тяжелых ожогов второй пострадавший при пожаре на стройке в Омске

Пострадавший при пожаре на стройке многоэтажного дома в Омске имел ожоги 70% тела и скончался в больнице. В областном минздраве сообщили, что погибший был гражданином Казахстана.

Последствия пожара на стройке в Омске

Последствия пожара на стройке в Омске

©Прокуратура Омской области

Всего при пожаре пострадали 11 человек. Двух пациентов с ожогами 50 и 70% тела спецбортом эвакуировали для лечения в Нижний Новгород. Еще четверо остаются в омской больнице: двое находятся в реанимации в тяжелом состоянии, еще двое проходят лечение в общем отделении, пишет ТАСС в среду, 19 августа 2026 года. Троих пострадавших после осмотра отпустили домой.

Пожар произошел утром 15 августа на строительной площадке. По предварительной версии, во время сварочных работ загорелся утеплитель. Один из пострадавших умер вечером того же дня.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека.

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Метки: Омск пожары
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