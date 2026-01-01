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После пожара на стройке в Омске 11 человек попали в больницу

Восемь человек находились на момент госпитализации в тяжелом состоянии. Все пострадавшие – совершеннолетние, они работали на строящемся объекте, сообщили в региональном Минздраве.

Одиннадцать человек попали в больницу после пожара в Омске

(Иллюстрация)

©Pimen/Shutterstock/Fotodom

Пожар начался утром в субботу, 15 августа 2026 года, на первом этаже строящегося здания на улице Шаронова. По данным МЧС, предварительная причина возгорания – искра, попавшая на утеплитель во время сварочных работ. Загорелись строительные материалы.

Открытое горение было локализовано на площади в 1 тыс. кв. м, пишет "Интерфакс". На месте происшествия работали 30 сотрудников МЧС и шесть единиц пожарной техники.

Прокуратура Кировского округа Омска организовала проверку соблюдения законодательства о пожарной безопасности и охране труда. Отдельно проверку проводит Следственный комитет.

В начале августа два ребенка погибли в результате пожара в Петербурге.

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Метки: Омск пожары
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