После пожара на стройке в Омске 11 человек попали в больницу

Пожар начался утром в субботу, 15 августа 2026 года, на первом этаже строящегося здания на улице Шаронова. По данным МЧС, предварительная причина возгорания – искра, попавшая на утеплитель во время сварочных работ. Загорелись строительные материалы.

Открытое горение было локализовано на площади в 1 тыс. кв. м, пишет "Интерфакс". На месте происшествия работали 30 сотрудников МЧС и шесть единиц пожарной техники.

Прокуратура Кировского округа Омска организовала проверку соблюдения законодательства о пожарной безопасности и охране труда. Отдельно проверку проводит Следственный комитет.

В начале августа два ребенка погибли в результате пожара в Петербурге.