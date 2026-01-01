Российская версия Geely Coolray обойдется без классического автомата и атмосферного двигателя

Цветовая гамма на старте продаж сведена к одному варианту. Все автомобили окрашены в оттенок "лиловый перламутр" с контрастной черной крышей. Внешне обновленный кроссовер легко распознать по крупной решетке радиатора с волнообразным рисунком, рельефному переднему бамперу с интегрированным диффузором и эффектным набором черных 18‑дюймовых колесных дисков, за которыми видны красные суппорты.

Оснащение после рестайлинга стало заметно богаче. В салоне установлена цифровая приборная панель диагональю 8,8 дюйма. Центральное место занимает 14,6‑дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы, поддерживающий беспроводное подключение Apple CarPlay и Android Auto, что упрощает интеграцию смартфона и доступ к навигации, музыке и звонкам.

По части активной безопасности кроссовер получил комплекс ассистентов ADAS второго уровня. В стандартный набор вошли адаптивный круиз‑контроль, система удержания в занимаемой полосе, функция предупреждения при открывании дверей, а также помощник при движении задним ходом. Эти решения повышают комфорт на трассе и в городе, помогая водителю в рутинных и потенциально рискованных сценариях.

Список удобств дополняют практичные опции. Среди них – прозрачные солнцезащитные козырьки с УФ‑фильтром, площадка для беспроводной зарядки смартфона, камеры кругового обзора с режимом "прозрачного шасси", задние парктроники, электроприводы двери багажника и кресла водителя. Для пассажиров второго ряда предусмотрены отдельные дефлекторы обдува, что улучшает климатический комфорт в дальней дороге.

На фоне появления в шоу‑румах обновленного Coolray в одном из Telegram‑каналов накануне прозвучало утверждение о скором выходе в России версии с 1,5‑литровым атмосферным мотором на 122 л. с. и традиционной шестиступенчатой АКП. Поводом для подобных предположений стала фотография автомобиля, замеченного в московском учебном центре марки.

Geely оперативно прояснила ситуацию. В пресс‑службе компании однозначно указали, что продажи такой модификации в РФ не планируются. Иными словами, расширения моторной гаммы ждать не стоит – версия без наддува и с классическим "автоматом" для нашего рынка не готовится.