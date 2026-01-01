Структура таксопарков быстро меняется

В настоящее время 50,4% российского парка такси приходится на Lada (16,6%), Kia (13,5%), Hyundai (12,3%), Volkswagen (8%). Однако в новых поступлениях (с 2022 года) 13,7% приходятся на Chery, 13,4% – на Haval, 8,7% – на Geely, столько же – на Belgee. Лидерство, впрочем, сохраняет Lada с 25,5%.

Доля новых автомобилей составляет нескольким более 30% общего парка, их насчитывается 288,8 тыс. единиц (всего по состоянию на апрель имели разрешение на работу в такси 940,5 тыс. авто).

Что касается отдельных моделей такси в топ-5, то сейчас это Lada Granta (9,8%), Hyundai Solaris, Kia Rio, Volkswagen Polo и Renault Logan. В будущем же в топе, по-видимому, окажутся Lada Granta, Haval Jolion, Lada Vesta, Belgee X50, Chery Arrizo 8.

При этом возможности выбора, похоже, сокращаются: на 15 наиболее популярных моделей среди сравнительно недавних поступлений приходится более 70% нового состава таксопарков, в то время как в общем количестве такси топ-15 моделей не обеспечивают и 60% парка.

Одна из значительных проблем обновления парка связана с кроссоверами и внедорожниками, ведь раньше они встречались в такси редко, их доля была ниже 20%.

"Сейчас на авторынке три четверти предложений (76%) приходится на именно на сегмент SUV. Деваться таксистам некуда, приходится покупать то, что есть", – отмечает Целиков.

Как сообщалось ранее, возраст 20,9% используемых в качестве такси автомобилей – от семи до 10 лет, 16,4% – от четырех до шести лет, и только 21,9% – менее трех лет.