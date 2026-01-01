Режиссер Джеймс Кэмерон задумался о смене приоритетов из-за падения доходов "Аватара"

"Это поворотный момент. Вселенная «Аватара» развивалась непрерывно с 2005 года. Но сейчас я оглядываюсь на ландшафт и спрашиваю себя: какие еще истории я хочу рассказать? И сколько из них я должен снять сам, а сколько – только написать или спродюсировать?" – отметил постановщик. Его слова приводит World of Reel.

Кэмерон отметил, что в последние две недели формирует систему приоритетов, пытаясь определить оптимальный вклад в будущие проекты. "Что принесет больше пользы?" – этот вопрос, по его словам, лежит в основе текущих решений.

"Я начал с этого вопроса, написанного заглавными буквами. И стал перебирать любимые проекты: как это улучшит наше положение? Как это сделает мир лучше для наших детей?" – признался режиссер.

Он уточнил, что остается в состоянии неопределенности. "Последний акт" может занять один год или растянуться на два десятилетия. При этом внешние факторы, по его словам, подталкивают к выбору дальнейшего маршрута.

Несколькими месяцами ранее Кэмерон признавал, что его франшиза "Аватар" стала "слишком массивной, дорогой и затратной по времени", из-за чего он перестал рассматривать ее развитие "по накатанной".

С тех пор фокус его высказываний сместился с сугубо производственных вопросов к задачам более общего порядка – распределению ролей между режиссированием, сценарной работой и продюсированием.

Контекст для переоценки планов задают и финансовые показатели. Третий фильм серии "Аватар 3: Пламя и пепел" собрал $1,49 млрд. Результат остается высоким, однако явно ниже показателей предыдущих частей. На фоне бюджетов, превышающих $400 млн, динамика указывает на ослабление интереса аудитории к франшизе.

Disney предварительно зарезервировал даты релиза для "Аватар 4" и "Аватар 5" на 2029 и 2031 годы, при этом у студии нет юридических обязательств выпускать эти фильмы.

В этих условиях студия, вероятно, будет ожидать решения Кэмерона. С учетом возраста режиссера каждый год, проведенный на производстве масштабных блокбастеров, уменьшает окно для реализации других замыслов.

В ноябре 2025 года Кэмерон сообщал, что параллельно ведет 10 проектов. В числе упомянутых направлений – дальнейшие части "Аватара", драма "Призраки Хиросимы", возможный сиквел "Алиты: Боевой ангел", экранизация романа "Дьяволы", перезапуск "Фантастического путешествия" и "Терминатор 6".