"Союзмультфильм" объявил флешмоб к 60-летию Чебурашки

"Уже завтра у Чебурашки день рождения! Ему исполняется 60 лет – и мы предлагаем всем вместе устроить большой поздравительный флешмоб", – говорится в среду, 19 августа 2026 года, в публикации в Telegram-канале киностудии.

Лучшие поздравительные произведения киностудия опубликует на своих страничках в социальных сетях.

Чебурашка – маленький зверек незвестной породы и происхождения, герой детской кнжки писателя Эдуарда Успенского "Крокодил Гена и его друзья", которая выщла в свет в 1966 году. Росту популярности героя способствовало его анимационное воплощение в 1969 году в мультфильме Романа Качанова "Крокодил Гена". В мультике Чебурашка имеет запоминающуюся внешность – большие уши, большие глаза и забавную походку. Его искреннее любопытство, детская наивность и умение дружить сделало его любимцем не только детей, но и взрослых.

И книжка, и мультфильм позже получили несколько продолжений, в 2023 году был снят полнометражный художественный фильм "Чебурашка", который стал самой кассовой российской кинолентой в прокате на то время. В 2026 году снят сиквел "Чебурашка 2".

Чебурашка стал официальным талисманом и символом российских команд на нескольких Олимпиадах (начиная с 2004 года).